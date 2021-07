Fraude del influencer: la mayoría compra seguidores falsos

El auge de las redes sociales y los famosos influencers que están en boca de todos han hecho que todo el mundo quiera serlo, especialmente la gente joven que se ve deslumbrada por las cifras que manejan las grandes estrellas y celebrities. Pero no es oro todo lo que reluce, para ser un influencer de éxito, aparte de tener algo de suerte y estar en el momento apropiado en el momento preciso, lo más importante es lo que aportas a la comunidad. Las copias rara vez triunfan a no ser que mejores mucho el producto copiado o sepas venderlo muy bien. Los perfiles de los influencers más aclamados, aparte de haber sido pioneros generan contenidos valiosos y aportan un valor añadido.

Tomar atajos es algo inherente al género humano y el arte de la picaresca no podía dejar pasar una ocasión como esta. Es por ello que muchos a quienes les ha entrado el gusanillo de las redes sociales y quiere emular a sus ídolos no dudan en hacer trampas para conseguir de forma rápida, y por qué no decirlo de manera económica, lo que llevaría mucho trabajo, creatividad, compromiso y duros meses conseguir de manera natural: los deseados seguidores o followers.

La gran mayoría de los perfiles de redes sociales tienen seguidores falsos, conseguidos por métodos poco ortodoxos o no. Las cuentas creadas por bots o hackers te seguirán en las redes sociales pero dificilmente crearán algún tipo de interacción o engagement lo que hará que la tasa de participación de los usuarios que te siguen sea baja perjudicando la «credibilidad» de tu perfil.

Según el estudio realizado por HypeAuditor en 2020, el 70% de los perfiles con más de 1 millón de seguidores ha comprado ‘followers’, ‘me gusta’ y visualizaciones y en el caso concreto de Instagram, el número de usuarios que «hizo trampas» fue el 55%. Las cuentas de Instagram de los «pequeños influencers», que tienen entre 1.000 y 5.000 seguidores, muestran una menor actividad falsa pero el porcentaje de tramposos sigue siendo alto: nada menos que el 49%.

Debemos mencionar también que los seguidores falsos de Instagram no son lo mismo que los seguidores fantasmas, que se registran y siguen otras cuentas pero nunca interactúan. Si pretendemos mejorar la tasa de interacción de nuestra cuenta o perfil, podríamos considerar eliminar seguidores fantasmas. Nuevamente, es una elección que deberemos tomar. No todos los seguidores quieren interactuar contigo y muchos son felices con solo leer tus publicaciones. Eliminar los seguidores fantasmas podría eliminar a algunos de tus mayores fans.

¿Cómo se hace?

Las técnicas utilizadas son la compra de seguidores y la compra de interacciones como likes, reproducciones de video e incluso comentarios. De hecho, como hemos mencionado anteriormente, los precios son tentadores. En páginas como Comprar seguidores Instagram, el precio por 10.000 seguidores es de solo $80.

Cuando se trata de likes, los influencers pueden optar por comprar likes para una publicación específica o subcontratar servicios que agregan automáticamente likes de manera automática a cada nueva foto que publican. Como pocas personas consultan la lista de seguidores o cuentas a las que les gustó, el truco pasa desapercibido. Comprar reseñas falsas es muy fácil. Por lo general, consisten en emojis o palabras simples como «¡hermoso!» «¡Y genial!».

Aunque existen este tipo de servicios de compra de seguidores y likes para la mayoría de redes sociales, es en Instagram donde más se falsifica ya que es una de las más populares.

Esto que para los no entendidos puede sonar a chino y excesivamente complicado no lo es tanto si sabes qué teclas tocar. Con algunos conocimientos y con el uso de bots y programas de software ayudados por inteligencia artificial se consiguen automatizar procesos que generan de manera aleatoria todo este tipo de interacciones en las redes sociales.

¿Cómo se descubrió?

Para hacer el estudio se verificaron cuentas de Instagram de todo tipo, tanto de gente famosa como de gente común. Primero se analizó su lista de seguidores, luego se comparó con los likes de sus últimas 12 publicaciones, y finalmente se estudiaron los comentarios y perfiles de las cuentas que los escribieron con el fin de detectar cualquier actividad inusual o sospechosa.

Pero el hecho de comprar seguidores y me gusta no fue todo lo que se descubrió. Como resultado de dicho análisis, también se ha estimado que hasta un 45% de todas las cuentas en Instagram no son de personas reales, sino que son bots o cuentas creadas con imágenes falsas.

El fenómeno ya se conoce como «fraude del influencer«, y ha crecido a medida que muchas grandes marcas pagan grandes sumas de dinero a usuarios populares para publicitar sus productos. Esto es principalmente lo que ha motivado a muchos en convertirse rápidamente en influencers y ganarse la vida tomando fotos, para lo cual, algunos, han optado por comprar seguidores falsos.

¿Qué medidas se toman?

La mayoría de redes sociales lanzan periódicamente procesos de limpieza entre los millones de usuarios registrados, eliminando todos los usuarios que realizan algún tipo de actividad sospechosa o no tienen actividad durante mucho tiempo. No debemos extrañarnos cuando descubrimos que en nuestra red social tenemos menos seguidores de un día para otro porque lo más probable es que se haya realizado alguna de esas limpiezas.

Estas prácticas fraudulentas existen en la red y son conocidas pero ¿cuáles son los nuevos tipos de fraude que utilizan algunos perfiles?

Los grupos de apoyo

Existen de diferentes tipos según el objetivo perseguido, como los grupos de apoyo entre influencers a través de redes de mensajería como Telegram o WhatApp para intentar esquivar el algoritmo y hacer crecer la cuenta. Están también los grupos de apoyo de visualización de historias que tiene por objetivo conseguir más visualizaciones en los stories de Instagram o Facebook. Y tenemos también los grupos de apoyo de cuentas espejo para aumentar seguidores a través de alianzas o compras.

Se trata de cuentas «falsas» que publican contenido para parecer auténticas, normalmente gestionadas por el propio influencer, que se unen a otra cuenta global administradora que aglutinan a todos los influencers y sus cuentas auténticas, de tal forma que siguen en masa desde las espejos a las auténticas y así aumentan los seguidores.

Obviamente todo esto hace que baje la calidad de la audiencia activa y por lo tanto el engagement del influencer. Hoy en día es muy difícil detectarlo si no estás dentro de ellas. De hecho, cambian de nombre cada quince días para sortear al algoritmo y a los rastreadores.

Alianzas

Establecer pactos y alianzas con otros influencers es otra de las prácticas que algunos perfiles de redes sociales utilizan. Gracias a esto, perfiles sociales que tienen datos más bajos, publican estadísticas de otros influencers que tienen mejores cifras que ellos. Esto es a menudo difícil de controlar y comprobar ya que son pactos establecidos mutuamente y es complicado detectar que esos números no son reales

Granjas de click

Las “granjas de click” son uno de los hábitos comunes en redes sociales. Este tipo de fraude consiste en hacer un trabajo automatizado para dar clicks ya sea para calificar aplicaciones, dar visualizaciones en YouTube, dar likes en Facebook o Instagram, hacer streaming de canciones en Spotify, y muchas actividades más. Se trata de cuentas falsas que comúnmente son utilizadas para ganar seguidores y aumentar ingresos publicitarios. Este grupo de cuentas falsas opera en todo el mundo.

Interactuar con pods de usuarios

Y, por último, uno de los fraudes más extendidos es el interactuar con pods de usuarios donde se reune a un grupo de amigos con el objetivo de que todos los integrantes del mismo se apoyen entre ellos. Cuando uno publica avisa al resto y todos los usuarios que están en el grupo interactúan con la publicación, bien sea con un like, comentando, compartiendo o las tres cosas a la vez.