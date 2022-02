Atiende, Sánchez: este TikTok expone fatalmente a tu ‘generación más preparada de la historia’

Dos jóvenes creadoras de contenido, en la cuenta @natipaulii, de la red social TikTok se han vuelto virales por seguir el ‘trend’ o la tendencia de subir «respondiendo preguntas de cultura general pt.2», donde ambas respondían las cuestiones de cultura general que les planteaba una tercera persona fuera de plano. El vídeo se ha viralizado por las locas respuestas que dan a preguntas relativamente simples, exponiendo una problemática, y es que cada vez son más los jóvenes que desconocen la comúnmente llamada cultura general.

El vídeo comienza mal, ante la pregunta de «¿Quién fue el autor del Quijote?» La respuesta instintiva de Natalia fue «no he dicho Sancho Panza, porque Dios no ha querido» provocando una carcajada en el resto de participantes del vídeo, sin embargo deja claro que quizás la ‘generación más preparada’, no esté tan preparada, aunque el vídeo es capaz de sacarle una sonrisa hasta al más pintado.

Las respuestas van de mal en peor, y sorprende la respuesta a la cuestión «¿Quién pintó la última cena?» Ambas comenzarían una lluvia de ideas, se llega a escuchar «Miguel Ángel…» a lo que Paula añade «¡Silvestre!», aunque también se escucha «Dalí» e incluso «Jesús», acompañado de un alucinado «¡¿Quién?!». Viendo que la respuesta se le está complicando al cómico dúo, les ayuda con una pista «Leonardo…», pista que a Paula le sirvió para adivinar «Da Vinci», mientras su compañera responde «Di Caprio», un despropósito.

En un momento se escucha a una de ellas lamentar que a ese paso «me van a quitar el Bachillerato», a lo largo del gracioso vídeo continúan las irreverentes respuestas a triviales preguntas, llegando a responder que la Segunda Guerra Mundial comenzó en el año «1234» y no en 1939 como fue realmente, una desviación de poco más de 700 años.

Realmente esa es la clave del éxito de este TikTok, que ya suma más de 1,7 millones de reproducciones y 207,8 mil ‘likes’, es gracioso a la par que preocupante, que jóvenes que, como dicen en el vídeo tienen el Bachillerato, no sean capaces de responder a preguntas de relativa facilidad, ahí reside su encanto, muchos lo ven y se sienten identificados, y a otros muchos simplemente les sacan una sonrisa o una carcajada.

En un momento determinado del vídeo y fruto de la frustración, se oye a Natalia susurrar y repetir «No, no, o sea, que no salga este vídeo…», el error no es desconocer alguna de las preguntas, sino la estulticia de muchas de las respuestas. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿Quién no se ha avergonzado por desconocer una pregunta de cultura general o de relativa simpleza? Sin embargo, más que avergonzadas, parecen orgullosas de sus respuestas, de nuevo un despropósito de la que dicen es la generación más preparada, parafraseando a Einstein «dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el Universo, y no estoy seguro de los segundo», razón no le faltaba.