El ocurrente golpe de Ana Milán sobre el puñetazo de Will Smith

La actriz española, Ana Milán, nunca ha dudado en dar su opinión en las redes sociales.

Sus comentarios siempre tienen mucha repercusión por dejar siempre claro lo que piensa y hacerlo con un tono irónico. No ha tardado en bromear con lo sucedido en la gala de los Oscar 2022.

Todo iba bien durante la velada hasta que dio un giro que nadie se esperaba. El humorista, Chris Rock, estaba bromeando acerca de varios invitados antes de hacer entrega de uno de los premios.

Sin ninguna maldad, tuvo la mala suerte de comparar a Jade Pinkett Smith con la protagonista de La teniente O’Neill por llevar la cabeza rapada.

Este comentario, no le debió sentar muy bien a su marido, Will Smith, ya que no tardó en subirse al escenario para pegarle un bofetón. Chris Rock intentó suavizar la situación comentando entre risas que Will Smith le acababa de «pegar muy fuerte«.

Ese numerito hizo que los presentes dudasen de si estaba planeado o no, porque nadie se hubiese imaginado que el carismático protagonista de ‘El príncipe de Bel-Air» haría algo parecido.

Pero su comportamiento cuando volvió a su butaca hizo que todos saliesen de dudas. El actor continuó gritándole en tono agresivo «borra el nombre de mi mujer de tu puta boca, cállate la puta boca«.

Claramente el momentazo de la gala está siendo comentado a nivel internacional, muchos intentan justificar el acto de Will y otros siguen aún impactados.

Pero como era de esperar, el de Ana Milán está haciéndose cada vez más viral en Twitter. Gracias al ingenio de la actriz, su comentario ya lleva más de 40.000 ‘me gusta‘.

Mejor actor de reparto para Will Smith. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) March 28, 2022

El perdón de Will Smith

Al poco de abofetear al humorista, Smith subió a recoger el Oscar a Mejor Actor por su interpretación en ‘El método Williams‘ y aprovechó para intentar justificarse y salvar la poca reputación que le quedaba tras lo ocurrido.

En su discurso de agradecimiento por el premio, el actor, entre lágrimas, pidió disculpas a la Academia y a los nominados por su comportamiento. Pero intentó justificarse, haciendo referencia al papel que interpreta en la película y por el que ha ganado la estatuilla, «Richard Williams era un valiente defensor de su familia«.

También comentó que «en este negocio a veces tienes que soportar que la gente te insulte y te falte al respeto, y tú tienes que sonreír y decir que todo está bien».

Concluyó justificándose con que a veces los personajes que interpretan pueden afectar a su vida cotidiana porque «el arte imita a la vida, y yo he parecido el padre zumbado. El amor te hace hacer locuras. Espero que la Academia me invite de nuevo«