Elon Musk se enfrenta a una multa millonaria por retirarse de las negociaciones con Twitter

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, se retiró del acuerdo para comprar Twitter y esto le podría costar 1.000 millones de dólares. El empresario ofreció 44.000 millones de dólares por la red social, pero todo se trucó cuando el 8 de julio Musk envió una carta al consejo de administración de Twitter anunciando su retirada de la negociación. Esto se debería a la gran cantidad de cuentas falsas o automatizadas que existen en ella, concretamente un 5% de los usuarios registrados son ‘bots’.

Por el momento la compañía habría interpuesto una demanda a Musk para forzarle a terminar la compra, de no lograrlo el emprendedor debería dar a Twitter una compensación por romper el acuerdo. Sin embargo, Bret Taylor, presidente de la empresa, anunció en sus redes sociales que está comprometido a cerrar lo acordado con el fundador de Tesla:

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022