Restablecido el servicio web de Twitter tras más de cinco horas caído

Twitter ha experimentado problemas este lunes que han impedido a los usuarios usar la red social en la versión web con normalidad durante más de cinco horas, una caída del servicio que se ha extendido también a herramientas complementarias como TweetDeck.

Así lo han denunciado miles de usuarios y luego lo ha confirmado la propia red social, que ha confesado que Twitter estaba sufriendo fallas en su servicio web, pese a que la plataforma sí funcionaba en la aplicación móvil.

Twitter may not be working as expected for some of you on web. We’re looking into it so you can get back to the Tweets.

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 29, 2022