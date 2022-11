Así es la revolución de Elon Musk en Twitter: despidos y cambios en la plataforma

La revolución de Musk en Twitter ya está aquí.

La cruzada del magnate por reflotar la red social y convertirla en un negocio rentable ha comenzado oficialmente y lo ha hecho con una medida chocante: el despido de la mitad de sus empleados debido a que pierde “4 millones de dólares diarios”, según explica el propio Musk para justificar la medida.

La empresa contaba con unos 7.500 empleados en todo el mundo. Las bajas se producen en toda la estructura de la organización, como marketing, ingeniería, comunicaciones, curación de contenido y desarrollo de productos.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.

Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022