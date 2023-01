Los chats vuelven a generar interés entre los usuarios en 2023

Alguien puede llegar a pensar que los chats son cosas del pasado, de esos finales de los 90 y principios del nuevo milenio que tanto éxito tuvieron. Es cierto que con la llegada de las aplicaciones de mensajería y los teléfonos móviles, los chats perdieron algo de fuerza. Sin embargo, ahora vuelven a resurgir para seguir proporcionándonos toda esa diversión y compañía que nos han dado durante tanto tiempo.

Los chats en 2023, una herramienta más

Para utilizar un chat solamente necesitas un ordenador, una tablet o un teléfono móvil que tenga conexión a Internet. Probablemente, no haga falta mucha explicación, y lo mejor de todo es que podemos encontrar gente de nuestra zona, por ejemplo, un chat valencia si vivimos en esa región o nuestros intereses están puestos en ese lugar. Así vamos directamente a aquello que más interés despierta. Este tipo de chats están llenos de personas dispuestas a compartir lo mismo que tú, momentos divertidos, conversaciones sobre cualquier asunto y la oportunidad de abandonar la sensación de soledad que tantas veces nos atrapa.

Ten presente que los chats han conseguido, a lo largo del tiempo, crear lazos muy fuertes de amistad, que han tenido incluso la oportunidad de materializarse. Los usuarios de chat saben a lo que nos referimos, horas interminables de conversaciones tras la pantalla que luego han tenido forma de materializarse con un encuentro real.

¿Cómo utilizar un chat?

Es muy sencillo, lo único que debes tener, son ganas de pasar un rato agradable con otras personas. El primer paso, antes de haber ingresado en la sala de chat, es el de elegir un nick o apodo. Aquí lo más interesante es dejar correcta imaginación, puedes elegir uno que dé algún tipo de muestra de cómo eres realmente, incluso puedes jugar al despiste y ponerte un nick que no tenga nada que ver con lo que realmente eres. Lo importante es que sea divertido y que llame la atención. Por supuesto, en una sala de chat siempre debe imperar el respeto y la cordialidad, por lo que si eliges un apodo grosero, no vas a tener la oportunidad de hablar, automáticamente uno de los administradores de la sala te expulsará y no podrás volver a entrar. Piénsalo muy bien, y si consideras que esto es algo gracioso, es que los chats no están pensados para ti.

Una vez que ya estás dentro de la sala, y como harías cuando llegas a cualquier lugar, lo más indicado es presentarte y saludar. Esto da una buena muestra de cómo eres, y que te pones a disposición de todo el mundo para poder comunicarte. Siempre es importante ver cómo va transcurriendo la conversación, y así poderte unir a lo que ya se esté hablando. Entrar una sala de chat sin saludar y proponiendo un tema diferente es algo que no causa muy buena sensación.

Poco irás viendo cómo va transcurriendo todo, y seguramente te animes a ir participando y hablando. Cuando estamos en un chat, y a medida que transcurre el tiempo, vamos viendo cuáles son aquellos usuarios con los que tenemos mayor afinidad. Quizás sea un buen momento para abrir un chat privado y hablar algo a solas. Solamente debes pulsar en el nick de ese usuario para abrirle un chat privado y poder hablar con mayor tranquilidad. Recuerda aplicar siempre las mismas normas que la sala general, respeto y cordialidad.

Si la persona con la que estás hablando en privado se siente molesta con tus comentarios o amenazada, no dudará en solicitar tu expulsión. Además, siempre ha de tenerse presente que en los chats generales se tratan temas corrientes, no están especialmente indicados para relaciones de tipo más íntimo. Pero de lo que no cabe duda es que los chats vuelven a estar de moda. Son espacios en los que podemos hacer muy buenos amigos y están especialmente indicados para aquellas personas que se sientan solas o que quieran encontrar alguna amistad fuera de su círculo habitual. Gracias a los chats tenemos un aliciente diario, ya que podemos encontrar a personas con nuestros intereses y poder hablar con ellas, siempre que lo deseemos.

Pero hay algo que tienen los chats que consiguen atrapar a los usuarios, es esa sensación de compañía que siempre nos proporcionan. Estar detrás de una pantalla no tiene por qué significar algo negativo, también es una barrera de protección que nos puede ayudar a sentirnos más libres a la hora de hablar. Por tanto, ten presente que los chats proporcionan grandes dosis de entretenimiento a cualquier tipo de usuario, solamente hacen falta ganas de pasarlo bien y seguir las normas fundamentales de buen uso de un chat. Seguro que si pruebas, volverás a tener esas sensaciones que ya tenías olvidadas después de tantos años sin entrar a una sala de chat. Siempre es una sensación agradable poder volver.