La importancia del hosting en nuestra página web

Cuando comenzamos un proyecto en Internet todo son nervios e ilusión pero, ¿sabemos qué es lo que necesitamos para que vaya bien? El hosting, como parte esencial de lo que precisamos, tiene que ser profesional, con un plan que se adapte a lo que el webmaster viene buscando.

Sin embargo, no siempre estamos al tanto de lo que es mejor y es por ello que debemos valorar las distintas opciones que hay para que pronto puedas diseñar el espacio exactamente como tú habías soñado. Al margen de la idea y esa pasión que nos empuja a seguir, recuerda que el aspecto técnico es un valor añadido.

¿Qué características debe tener un plan de hosting efectivo?

Al hablar de hosting y dominio lo hacemos sobre dos pilares fundamentales de los proyectos web que vayamos a desarrollar. Esto, que no es algo que debamos pasar por alto, define en gran parte la base de lo que haremos tiempo más tarde, el escenario sobre el que se sujetan todos los elementos.

Con múltiples ofertas en Internet, conviene estar atento a eso que necesitamos para poner en marcha nuestra idea, para conseguir que aquello en lo que crees llegue al mayor volumen de público posible. A continuación, a fin de que puedas estar al tanto, te dejamos con algunos detalles que no pueden faltar en ese alojamiento que ya tienes visto:

Cuentas de correo gratuitas

Hay cuentas de hosting con las que solo podemos tener registrada la página web pero no cuentas de correo desde las que podamos comunicarnos. Fundamental para esos negocios en los que se estila atención al cliente y/o al usuario, sin duda es un detalle que debemos tener muy presente para los próximos proyectos. ¡No te vayas a quedar con el servicio a medias!

Velocidad de carga

Las páginas de nuestra web tienen que ser rápidas al cargar. De nada nos sirve contar con un proyecto mágico si, a la hora de ver las novedades que éste sube, vamos a tener que rogar al usuario que se quede. Para que todo salga bien debemos contar con servidores que usen discos NVMe puesto que son los que nos facilitan esta parte tan importante de la tarea. ¿Lo habías olvidado?

Aplicaciones sencillas de instalar

Una cuenta de hosting con aplicaciones sencillas de instalar nos facilita bastante la tarea de gestión. Al margen del CMS que quieras utilizar, también resulta positivo que haya opciones de plugins adicionales o programas tales como Antimalware, certificado SSL o LiteSpeed y es que, en el momento en que te pongas a construir la página en cuestión te darás cuenta de lo importante que resultan estos nombres.

Posicionamiento web

¿Sabías que el plan de alojamiento con el que te quedes también puede influir en el posicionamiento web de tu página? Los diferentes estudios realizados confirman que los servidores que están registrados desde España -en el caso de que sea aquí de dónde quieras que venga tu público- facilitan las tareas del SEO y hacen que el contenido sea mucho más visible para todos. ¡No te dejes engañar por las ofertas!

Copias de seguridad efectivas

Las copias de seguridad de los archivos que hay en tu página web también son tarea del hosting. De esta manera, cualquier plan con el que te hagas debe contar con la posibilidad de dejarnos los datos en la recámara, de dar la tranquilidad de que todos quedarán ahí. Esto, que cuando estamos trabajando con los contenidos y esas actualizaciones del sistema, se hace fundamental, es otro punto que debes tener en cuenta.

Soporte técnico 24 horas

La atención al cliente que se ha hecho con dominio y hosting es algo fundamental. Si bien los sistemas están diseñados para que no haya fallos y/o errores, ante una incidencia no nos podemos permitir que el proyecto se quede caído o no tenga sus contenidos en actualizados. El soporte 24 horas de los distintos programas es lo que evita que, ante cualquier problema, no vuelvas a la normalidad de inmediato.

¿Dónde puedo hacerme con un buen plan de hosting?

Ahora que sabemos la importancia que tiene el hosting para cualquiera de nuestros proyectos web, lo siguiente será pensar en el sitio en que podemos conseguir el modelo que queremos, ese que se ajusta a las necesidades reales que tenemos. Hostinet, como expertos en cuestiones de alojamientos y ciberseguridad, cuenta con programas hechos a medida de quienes lo precisan.

Buscando la manera de que tengas un diseño de lo más profesional, también el servicio que prestan está hecho para que te encuentres tranquilo en todo momento, con la idea de que no haya conflictos y puedas disfrutar de las páginas que has realizado para siempre. Como base para cualquier proyecto online que tengas, nada igual que un equipo en el que puedes confiar y que presentará siempre su mejor versión. ¿Estás listo para el cambio?