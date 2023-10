¿Qué es una VPN y cómo elegir la mejor?

Para quienes quieren navegar con una mayor privacidad por la internet o desean conectarse a servicios que no se encuentran en su país disponibles, conectarse a través de una VPN es la solución. Pero como no todas son iguales, vamos a contarte lo que tienes que saber sobre ellas y cómo diferenciar los mejores servcios de VPN.

¿Qué es una VPN y cómo funciona?

Una VPN, conocida así por sus siglas en ingles Virtual Private Network, o lo que es lo mismo, Red Privada Virtual en español, como su propio nombre indica, es una herramienta que nos permite navegar a través de una red privada, lo que supone un mayor anonimato y, por tanto, también cifrado de nuestras conexiones. Las VPN, en definitiva, impiden que los sitios que visitemos nos rastreen o sepan desde dónde nos conectamos.

Para lograr esto, en vez de mandar los datos de navegación a nuestro proveedor de internet, lo hace a través de un servidor privado, con lo cual, la información sobre nuestra conexión que figure en las webs que visitemos será de dicho servidor y no del dispositivo desde el que, en realidad, nos estamos conectando. Por ello, es posible acceder a servicios que tienen restricciones de regiones u otro tipo de segmentación.

¿Qué diferencia a una buena VPN de otra que no lo es?

Sin embargo, no todas las VPN ofrecen la misma calidad, por lo que es importante saber diferenciar un buen servicio del que no lo es. Así pues, una VPN de calidad ofrece una buena velocidad de conexión, necesaria para disfrutar de servicios de streaming o si juegas a videojuegos que requieran conexión a internet. En este sentido, como algunas plataformas de streaming intentan bloquear conexiones que vengan de VPN, las que son de calidad podrán evitar estas restricciones.

No solo eso, una buena VPN cuenta con conexiones en diferentes países, así como pone a tu disposición diferentes métodos de pago. En este punto, hay que decir que no porque sean más caras significa que sean mejores. Una buena relación calidad-precio, así como el lanzamiento de códigos u ofertas promocionales dice mucho de un servicio VPN.

Por último, otros aspectos que marcan la diferencia entre unos servicios de VPN a otros residen en la facilidad e intuitiva que sea su plataforma, así como la disponibilidad de sus aplicaciones. Cuanto mejor hayan desarrollado la interfaz de sus servicios, mejor los utilizará el cliente y, por tanto, más satisfecho quedará, por lo que, aunque no lo parezca, son elementos que tener en cuenta. Asimismo, el nivel de encriptación de las VPN es clave, pues garantizan la protección de nuestros datos, además de una atención al cliente sobresaliente, con la que el usuario se sienta seguro y pueda formular sus dudas.

De esta manera, un servicio de VPN que cuente con todas estas características supondrá una buena elección si estás interesado en este tipo de conexiones. Por supuesto, no dudes en informarte bien sobre los diferentes servicios que encuentres y no dudes en preguntar todas tus cuestiones. Al final, la calidad y la satisfacción vienen de la mano de lo seguro que te encuentres.