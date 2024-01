Cómo tener más visualizaciones en TikTok

La red social TikTok es la aplicación más descargada de 2022 y todo apunta a que también lo será de 2023. Por ello, tener éxito en esta plataforma se puede reproducir en tener éxito en tu vida real. Así que es necesario que aprendas a saber cómo conseguir que más gente vea tu contenido.

La estrategia de marketing para TikTok puede centrarse en varios aspectos como, por ejemplo, en conseguir seguidores, pero una de las más importantes es, sin duda, tener visitas y visualizaciones. Esto significa que más compromiso y una base sólida de followers que pueden hacer que tu perfil sea uno de los que tenga más éxito. Hay varias técnicas que se pueden seguir para lograrlo, desde hacer vídeos de calidad, saber cuándo subir tu contenido o comprar visualizaciones TikTok, entre otros.

Lo cierto es que TikTok está creciendo y creciendo, lo que da una gran ventaja sobre la competencia y ya cuenta con más de 1.000 millones de usuarios mensuales activos en todo el mundo. Esto quiere decir que si eres seguido aquí, puedes lanzarte a convertirte en un creador de contenido y poder vivir de ello, como ya muchos usuarios hacen.

A lo largo de este artículo, conocerás lo que significa una visualización de TikTok, por qué es importante y, sobre todo, cómo conseguir más visualizaciones en tus vídeos en TikTok.

Qué es una visualización en TikTok y qué se considera como visita

Se puede decir que cada aplicación tiene una forma de considerar una visita y una visualización. Por ejemplo, en YouTube es diferente al resto, dado que se considera una visualización para aquel vídeo que ha estado más de 30 segundos activo. En Facebook es de tres segundos.

¿Y para TikTok? Es diferente, ya que se considera una visualización en el momento en el que alguien entra en uno de tus vídeos, incluso si lo deja al segundo de visionado.

Te preguntarás por qué es tan importante una visualización en TikTok. Básicamente porque es una de las métricas más importantes para esta plataforma para saber cuánta gente ve tus clips. Si se ve mucho, más se compartirá y se mostrará en las sugerencias a los usuarios. A partir de esto, puede crear más interacción entre dichos usuarios, ya que puede haber más comentarios, seguidores…

Es crucial que tu cuenta crezca de esta manera para así llegar a un público más amplio y diverso para que esto influya directamente, y positivamente, en tu perfil y en tu negocio o marca.

Usa hashtags

La primera técnica entre los consejos que se puedan dar es usar hashtags o etiquetas en tus vídeos. Gracias a estas palabras, que se ponen con una # delante de la palabra clave, el público puede llegar a lo que esté interesado con sus búsquedas. Los usuarios también tienen la posibilidad de crear sus propios hashtags que sean relevantes para tu público objetivo y lo identifiquen con tu marca.

Con el uso de estos hashtags que sean relevantes para tu contenido y para tus followers, tienes que garantizar que tengan cierto alcance y no se quede únicamente en tu comunidad. Por ello, es importante también que pases tiempo en la aplicación y veas cuáles son las tendencias en TikTok.

¿Cómo hacerlo para no perder mucho tiempo en ello? Por ejemplo, puedes ver los hashtags que usan los competidores en sus vídeos para poder imitarlos o verse influenciados por ellos. Para hacerlo, puedes ir al apartado de “For You” (Para ti) para descubrir cuáles son las tendencias. También puedes acudir a una herramienta de TikTok Hashtags para ver cuáles son los más populares y adherirte a ellos, es decir, crear vídeos según lo que más se mueve.

Sigue las tendencias

Siguiendo con el apartado anterior, es muy importante que hagas un contenido correcto y que también esté en línea con las tendencias que se siguen en ese momento. Y que, como verás, van variando incluso en el mismo día.

El contenido popular es lo que más se sigue en TikTok y por ello debes seguirlo también para tener un alcance. Seguir las tendencias no significa que tu contenido no vaya a tener calidad, sino que puedas prepararlo para hacerlo realmente de alta calidad. Ten en cuenta que los usuarios buscan esas tendencias e interactúan con ellas, por lo que es una gran oportunidad para aumentar las visualizaciones de tus vídeos.

Asimismo, cabe señalar que algunas de las tendencias, que pueden cambiar en el mismo día, también pueden durar durante meses, por lo que te da más oportunidad para que tus vídeos sean vistos por más gente. Otras tendencias pueden volver lo que también te da la oportunidad de que otros clips antiguos vuelvan a resurgir y tener más visualizaciones.

Como el apartado anterior, es importante que te sumerjas en las tendencias en TikTok y pases un tiempo viendo cuáles son las tendencias de ese día o semana para comprender cuáles son los vídeos que deberías crear con el fin de planificar tu contenido y publicación,

Conoce a tu público objetivo

No puedes gustar a todo el mundo y eso lo sabes. A la hora de crear tu perfil y contenido, debes centrarte en un público objetivo, que luego podría ampliarse dependiendo de los vídeos que hagas. Por ello, es importante conocer a los usuarios que te siguen, en muchos casos se convertirán en clientes, y saber a quién intentas llegar en TikTok, lo que te ayudará a crear contenido que quieran ver.

Si realmente les gusta el contenido que creas, eso hará que más usuarios lo compartan y puedan llegar a otros usuarios que no te conocían y empiecen a seguir tu cuenta y ver más vídeos de tu canal.

En este sentido, sería decisivo que analizaras también a tus competidores para saber qué es lo que publican y si puedes incorporar estrategias similares para adaptar tu contenido a una audiencia específica.

Escoge el momento adecuado para publicar

También las publicaciones tienen su hora pico, en la que hay más audiencia en la plataforma. Para ello, debes tener en cuenta los husos horarios y de dónde proceden tus seguidores, al menos la gran mayoría.

Esta es una de las formas más efectivas de conseguir visualizaciones en tus vídeos en TikTok. Si publicas tu contenido a horas aleatorias, tu audiencia podría estar, por ejemplo, durmiendo o durmiendo. Varias páginas webs que analizan esto han publicado cuáles son las mejores horas para publicar en TikTok.

Durante los días de la semana, la hora de después del almuerzo y la salida del trabajo, que puede rondar desde las 14.00 horas hasta las 18.00 horas, es el mejor momento para publicar tu contenido. Eso sí, si quieres ser más concreto y una vez que tengas ya más vídeos publicados, podrías analizar las métricas de tu cuenta y ver cuándo es probable que tus seguidores estén en línea.

Usa otras redes sociales

Pero no sólo en TikTok puedes confiar. Si cuentas con otros perfiles en otras redes sociales, tienes la oportunidad de compartir tus vídeos de TikTok en otras plataformas para que tengan más alcance. Por ejemplo, puedes compartirlos en Instagram Stories o publicarlos como “reels” en Instagram, así como en la plataforma X (antes Twitter).

Invierte en promocionar tus vídeos

A la hora de trazar una estrategia para tu perfil, es importante que sepas que también debes invertir dinero para que éste tome un rumbo que te pueda llevar al éxito. Por ello, hay páginas web como 1Seguidores que se encargan de que puedas adquirir paquetes de visualizaciones o seguidores en TikTok o en otras redes sociales.

Cabe señalar que esto no es ilegal, aunque no está bien visto por el algoritmo. Sin embargo, para romper con los estereotipos, adquirir estas visualizaciones lo que puede causar es que haya un crecimiento orgánico en tu perfil dadas las visualizaciones anteriores que permiten ese impulso necesario para que tu cuenta crezca.

Sé consistente

Otro de los consejos que se pueden dar a la hora de obtener más visualizaciones para tus vídeos es simplemente ser consistente. Sí, esto significa que no solo basta con tener un vídeo o dos cada dos semanas, ni eso sirve para los que tienen ya muchos seguidores.

Pero eso tampoco significa que debas subir muchos vídeos en el mismo día ni que sean de baja calidad, sino también hay que tener en cuenta que tengan una alta calidad.

Colabora con otros influencers

Una técnica que es muy recurrida por muchos de los usuarios que empiezan a tener un camino de éxito en TikTok es colaborar con otros influencers. De hecho, estos pueden ser de gran ayuda ya que si ven una cara conocida en algunos de tus vídeos, esto les da confianza de que eres un usuario válido y te puede dar mucha más visibilidad.

Y no sólo eso, si alguno de los influencers crean contenido con tu marca en sus vídeos, también hará que más gente visite tu perfil y, por supuesto, tus vídeos.

Crea vídeos cortos

En la sociedad de hoy en día, cuanto más corto es mejor. El tiempo vale mucho más que el oro. La duración del vídeo tiene un papel crucial en el contenido y hacer que un vídeo de tan sólo dos minutos o menos, por ejemplo, se haga viral.

Pero no es sencillo. Los vídeos más cortos pueden ser más atractivos de ver y mejora la probabilidad de que los usuarios vuelvan a ver el mismo vídeo, elementos que pueden hacer que ese vídeo se haga viral. Pero todo hay que decir que no hay una duración perfecta para los vídeos, pero se recomienda que sea menos de un minuto y eso sí, que no se olvide la creatividad.

Participa en los retos de TikTok

La verdad es que Tiktok es bastante conocido por lanzar numerosos desafíos que son seguidos por los usuarios. De hecho, algunos perfiles son creados precisamente para seguir esos desafíos, que luego se pueden hacer virales.

Por ello, lo importante es que entre tu estrategia de marketing puedas incluir un reto de marca única para que tu público participe y genere una audiencia e interacción que llegue a más gente. Es una muy buena manera de involucrar a tu audiencia para afianzar tu base de followers. Lo cierto es que estos retos pueden hacer maravillas para tu marca y hacerse viral en un momento si haces el reto adecuado.

Interactúa con el público

Y, por último pero no menos importante, interactúa con el público. Es crucial que te concentres en tus seguidores y, como mínimo, que respondas a los comentarios para crear así una interacción entre tus seguidores.

Si interactúas con los mismos espectadores en varios vídeos, el algoritmo de TikTok considera que se trata de una interacción con el espectador, por lo que es probable que el vídeo aparezca en su hilo. Si interactúas más, hay más posibilidades de que aparezcas en la página de For You y llegar a mucha más gente.

Otra manera es crear vídeos en los que tu público se vea involucrado. Haz que ellos crean vídeos mencionando tu marca o negocio para así realmente ver una interacción. Esto funciona muy bien para aquellas empresas que quieran promocionar su marca con los clientes. Entre algunas cosas que se hacen es promocionar de manera consistente un contenido creado por la comunidad de tu marca, lo que puede aumentar las visitas tanto para la marca como para tu comunidad.

También cabe otra opción. Si alguno de tus seguidores comenta un vídeo con una pregunta o varios datos que te hagan reflexionar, también puedes contestar haciendo un nuevo vídeo para tu cuenta en TikTok. Si haces eso, se crea un enlace entre el nuevo vídeo y el anterior. Aquellos interesados en ver el origen del comentario irán a ver el vídeo original, lo que te proporcionará aún más visitas. Eso es algo que muchas marcas realizan, también para responder dudas de los usuarios o para que vean el antes y el después tras usar un producto.