Berto, sin filtros: «Me da igual hacerte reír o hacerte rabiar mientras te haga sentir algo»

Berto.peuve se ha convertido en una personalidad reconocible dentro de las redes sociales gracias a un estilo basado en el humor, la espontaneidad y una forma de entender Internet alejada de la necesidad de gustar a todo el mundo. Detrás del personaje está Roberto, un joven almeriense que comenzó compartiendo vídeos casi por diversión y que, ocho años después, ha conseguido convertir aquella afición en una parte fundamental de su vida.

Su trayectoria no ha sido fruto de un único fenómeno viral. El crecimiento ha sido progresivo y le ha permitido evolucionar al mismo tiempo que lo hacía su personaje. Desde superar los 30.000 seguidores en apenas unos meses hasta encontrarse en una premiere junto a Dwayne Johnson o acudir al Santiago Bernabéu, Berto ha vivido situaciones que todavía hoy le cuesta creer.

En esta entrevista con Periodista Digital, habla de la diferencia entre Roberto y Berto, de los límites de la exposición pública, de la presión de las redes sociales y de cómo imagina su futuro dentro de diez años.

¿Qué hay de Roberto en Berto.peuve y qué hay de Berto en Roberto?

Roberto siempre ha sido un chaval tirando a tímido, que piensa mucho en las consecuencias de lo que hace o dice y, por lo tanto, le cuesta mucho tomar decisiones. Berto es el que habla con cualquiera como si fuese su amigo de toda la vida, el que hace las cosas «por ver qué pasa» y el que se puede enfrentar al mundo entero si es necesario.

Al final llevo ocho años haciendo esto y el Roberto de ahora no es el mismo que cuando tenía 21 años. Por lo tanto, Berto también ha ido evolucionando. Intento que las dos «personalidades» convivan, separando la vida real de Internet, aunque cada vez el personaje se vaya asemejando más a la persona —para bien— y la persona al personaje.

¿Cuál fue el momento en el que pensaste: «Hostia, esto se me está yendo de las manos»?

Realmente no me dio tiempo a pensarlo. Empecé a subir vídeos porque quería compartir mis tonterías con el mundo y, en cuestión de dos o tres meses, tenía más de 30.000 seguidores en Instagram.

Mi crecimiento en redes siempre ha sido muy constante, no cosa de un «boom», así que siempre he podido digerirlo poco a poco. Cuando he hecho algo que «se me ha ido de las manos», he sido plenamente consciente de que la iba a liar, así que no me pillaba de sorpresa.

Si mañana desaparecieran Instagram y TikTok, ¿qué quedaría de Berto?

No sé qué quedaría, pero en alguna parte del mundo habría una persona que de repente se acordase de un vídeo mío y se reiría.

Eso es lo mejor que podría quedar.

¿Hay algo que hayas dejado de hacer por miedo a cómo pudiera reaccionar Internet?

En «mi primera etapa» sí pecaba mucho de eso. Me fui a vivir a Madrid, quería contentar a todo el mundo y hacer humor para todos los públicos y eso no es lo mío. Me fue bastante mal esos meses.

Volví a Almería y estuve un par de años currando en un bar hasta que decidí que iba a hacer lo que me diese la gana y a subir lo que me apeteciese sin tener que quedar bien con nadie.

A partir de ahí ha sido cuando la gente más está valorando mi contenido y apreciando mi personaje y mi persona.

¿Qué opinión tienes hoy que probablemente hace dos años no habrías defendido?

Que el fin justifica los medios y que hoy en día no prospera el que más trabaja.

¿Qué es lo más extraño que te ha ocurrido por ser conocido en redes sociales?

Una vez estaba cenando con mi mejor amiga en Roquetas y, justo un año después, estaba con ella en Madrid en la premiere de una película de Dwayne Johnson, ‘The Rock’, con el mismísimo Dwayne Johnson al lado saludando.

A la izquierda tenía a Goyo Jiménez, detrás a Luis Larrodera y otro montón de famosos alrededor. Miré a mi amiga y le dije: «¿Qué hago yo aquí invitado?».

En otra ocasión me invitaron a un partido en el Bernabéu. Justo delante tenía sentado a un amigo mío de la infancia que también hace vídeos y le dije lo mismo: «¿Qué hacemos nosotros aquí?».

Se me hace muy extraño plantearme la cantidad de cosas que han tenido que pasar para que precisamente yo esté en ese sitio y en ese momento.

¿Crees que Internet nos está haciendo más libres para opinar o más esclavos de lo que piensa nuestro público?

Es muy difícil no dejarte influir por la opinión de otra persona, básicamente porque en redes sociales estás leyendo opiniones de miles de personas todo el tiempo.

Depende de cada uno intentar formar tu propia opinión bajo tu propio criterio, no bajo el de un político que te caiga bien o de un influencer que te guste mucho.

A partir de ahí, cada uno decide cuánto quiere exponerse a sí mismo opinando o siendo simplemente un espectador.

¿Qué parte de tu vida conoce perfectamente tu comunidad y cuál no conocerá jamás?

Conocen que me encanta el cachondeo y armar follón. Que me da igual hacerte reír o hacerte rabiar mientras te haga sentir algo.

Lo que intento que no conozcan nunca es mi vida personal. Intento mantener totalmente aparte a mi familia, amigos y demás.

¿Crees que un creador de contenido puede hablar de política sin acabar inevitablemente metido en una guerra de bandos?

Creo que un creador de contenido puede hablar de lo que quiera, pero si hablas de política, primero que sea porque piensas de verdad lo que dices y, segundo, que estés preparado para que te pongan a parir.

Y si dentro de diez años alguien busca «Berto.peuve» en Internet, ¿qué te gustaría que encontrase?

A un tío de Almería que en 2036 sigue dedicándose al entretenimiento.

No sé cómo ni en qué medio, pero que siga.