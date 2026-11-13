Empezamos intentando borrar una noticia de Google. Siete años después, el problema es lo que cuenta ChatGPT

Alejandro Abascal, cofundador de Meritoo, recuerda cómo nació la compañía en 2019, qué ha aprendido trabajando con la reputación digital de empresas y directivos y por qué la inteligencia artificial está cambiando las reglas del sector.
En 2019, cuando alguien llegaba a nosotros con un problema de reputación online, la conversación solía empezar de una forma bastante parecida: «Necesito que esto deje de salir en Google».
Podía tratarse de una noticia antigua, una información perjudicial para un negocio o un resultado que llevaba años apareciendo al buscar el nombre de una persona. El problema estaba localizado, al menos aparentemente. Había una página que molestaba y alguien quería que desapareciera.
Hoy las conversaciones son distintas. Nos preguntan qué dice ChatGPT sobre una empresa, por qué Gemini relaciona a un directivo con una información desactualizada o qué pueden hacer para que su trayectoria profesional aparezca correctamente cuando alguien les busca.
Y pensar que todo empezó con un cliente para el que no encontrábamos una solución sencilla.
El primer cliente no necesitaba una consultora. Necesitaba que resolviéramos su problema
Cuando Borja Martín de la Torre y yo fundamos Remove Group en 2019, no teníamos detrás una gran estructura ni un catálogo de servicios. Teníamos un problema concreto que resolver y la idea de que la tecnología podía ayudarnos a hacerlo de una manera distinta.
Por aquel entonces, buena parte del trabajo de reputación online se abordaba caso por caso. Se analizaba el contenido perjudicial y se intentaba conseguir su retirada o desindexación mediante diferentes gestiones, muchas de ellas manuales.
Nosotros decidimos desarrollar nuestro propio software de gestión.
La idea era sencilla: si conseguíamos organizar y sistematizar las tareas que requería aquel primer encargo, podríamos utilizar esa misma base para afrontar otros problemas similares.
Lo que comenzó como una solución a medida terminó convirtiéndose en el origen de una empresa.
Nuestros primeros servicios se centraban en la eliminación y desindexación de contenidos, con un modelo de intervención a éxito y clientes principalmente en España. No era un trabajo fácil. Cada caso tenía sus particularidades y dependíamos también de factores que no estaban bajo nuestro control, como las decisiones de los buscadores o de quienes publicaban la información.
Aquella experiencia nos enseñó algo que sigue siendo válido: en reputación digital, prometer resultados es mucho más sencillo que conseguirlos.
Descubrimos que quitar una noticia no siempre resolvía el problema
Con el tiempo empezamos a encontrarnos situaciones que nos obligaron a revisar nuestro planteamiento inicial.
Un cliente podía conseguir que determinada información dejara de aparecer entre los primeros resultados y, sin embargo, seguir teniendo un problema de reputación.
¿Por qué?
Porque, cuando buscabas su nombre, apenas existía información que explicara quién era, a qué se dedicaba o qué había hecho después de aquella noticia.
Habíamos mejorado una parte del problema, pero su presencia digital seguía sin representar adecuadamente su realidad.
También nos encontramos con empresas que no tenían contenidos especialmente negativos y, aun así, eran prácticamente invisibles en internet. Negocios con años de actividad, clientes y una trayectoria profesional detrás que apenas aparecían cuando alguien intentaba investigar sobre ellos.
Fue entonces cuando empezamos a dar más importancia a una cuestión que hoy forma parte de nuestro trabajo diario: qué información encuentra una persona cuando busca una empresa y si esa información es suficiente para comprender su actividad.
Eliminar un contenido perjudicial puede ser necesario. Pero la reputación no se sostiene únicamente retirando aquello que molesta.
También depende de lo que existe, de quién lo publica y de la facilidad con la que otros pueden encontrarlo.
Pasar de apagar fuegos a trabajar todos los días
Uno de los grandes cambios de estos años ha sido dejar de entender la reputación digital como un servicio al que se recurre exclusivamente cuando surge una crisis.
Durante nuestros primeros años, buena parte de los clientes llegaban porque tenían una urgencia. Algo había ocurrido y necesitaban actuar.
Con el tiempo, empezamos a trabajar también con empresas y directivos que querían conocer su situación antes de que apareciera un problema.
Esto nos llevó a desarrollar TRANSFORMA®, nuestra metodología de trabajo, que reúne el análisis reputacional, la tecnología y la estrategia de contenidos.
El objetivo era disponer de un proceso que pudiéramos aplicar a situaciones distintas sin tener que empezar de cero en cada proyecto.
También nos permitió pasar de un mercado inicialmente centrado en España a trabajar con clientes de otros países. Las circunstancias de cada mercado cambian, pero las preguntas de partida suelen parecerse bastante: qué se dice de una empresa, dónde aparece esa información y qué puede hacerse para mejorar su presencia digital.
Hoy, cuando analizamos a un cliente, no nos limitamos a buscar contenidos negativos. Revisamos qué información aparece en Google, qué fuentes tienen mayor visibilidad, qué aspectos de su trayectoria están documentados y cuáles apenas tienen presencia pública.
Porque una empresa puede tener una buena historia que contar y descubrir que internet apenas sabe nada de ella.
Entonces llegó ChatGPT y cambió la conversación
Si hace unos años me hubieran preguntado cuál era el principal escaparate de la reputación digital, habría respondido Google sin demasiadas dudas.
Ahora la respuesta requiere algún matiz.
Google sigue siendo determinante, pero ya no es el único lugar al que acudimos para investigar a una empresa o a una persona. ChatGPT, Gemini y otras herramientas de inteligencia artificial se han incorporado a nuestros hábitos de consulta.
Y eso introduce un cambio que me parece especialmente interesante.
Antes, cuando buscábamos una compañía en Google, recibíamos una lista de resultados. Podíamos entrar en su web, leer una noticia, consultar opiniones y formarnos nuestra propia impresión.
Con la inteligencia artificial, podemos recibir directamente un resumen.
Le preguntamos a ChatGPT qué sabe de una empresa y nos devuelve una explicación construida a partir de la información a la que tiene acceso. Puede mencionar su actividad, sus responsables, noticias publicadas sobre ella o determinadas controversias.
A veces la respuesta es bastante precisa. Otras, contiene errores, confunde información o utiliza referencias que han perdido actualidad.
Y aquí aparece una nueva preocupación para muchas compañías: ya no basta con saber dónde apareces en Google. También necesitas conocer qué están contando las inteligencias artificiales sobre ti.
Eso no significa que podamos decidir lo que ChatGPT responde. Ni siquiera podemos garantizar que dos personas reciban exactamente la misma respuesta.
Lo que sí podemos hacer es analizar cómo estas herramientas interpretan la información pública, comprobar qué fuentes utilizan cuando las muestran e identificar errores, ausencias o asociaciones que merecen atención.
Es una parte del trabajo que en 2019 sencillamente no existía en nuestro día a día.
Cambiamos de nombre porque nuestra empresa ya hacía algo muy distinto
Remove Group nació con un nombre que explicaba bastante bien nuestra actividad inicial. Nos dedicábamos principalmente a resolver problemas relacionados con contenidos perjudiciales en internet.
Pero siete años después, ese nombre se había quedado pequeño para lo que hacíamos.
Hoy trabajamos tanto con empresas que necesitan proteger su reputación como con otras que quieren mejorar su visibilidad. Analizamos la información que aparece en buscadores y estudiamos cómo las herramientas de inteligencia artificial presentan a las organizaciones y a sus directivos.
De esa evolución nace Meritoo, la nueva etapa de la compañía.
No se trata únicamente de un cambio de marca. Responde a una transformación que hemos vivido desde dentro, a medida que nuestros clientes empezaron a plantearnos necesidades que iban bastante más allá de eliminar un resultado de Google.
La tecnología sigue siendo una parte importante de nuestro modelo. De hecho, ha estado presente desde aquel primer encargo de 2019. Lo que ha cambiado es el alcance del problema que intentamos resolver.
Hay algo que sigue siendo igual que en 2019
Después de estos años, los buscadores han evolucionado, las herramientas han cambiado y ahora hablamos de modelos de inteligencia artificial que hace relativamente poco apenas formaban parte de las conversaciones empresariales.
Pero hay una preocupación que continúa siendo exactamente la misma.
Cuando alguien busca tu nombre o el de tu empresa, quieres que encuentre información que se corresponda con la realidad.
Lo que ha cambiado es dónde busca, cómo recibe esa información y quién interviene para resumirla.
En 2019, nuestro primer cliente quería solucionar un problema que aparecía en Google. Hoy una empresa puede descubrir que tiene un problema de reputación simplemente haciendo una pregunta a ChatGPT.
Y sospecho que, dentro de unos años, volveremos a hacernos la misma pregunta que nos llevó a empezar: ¿cómo conseguimos que la información que otros encuentran sobre nosotros refleje lo que realmente somos?
Cofundador de Meritoo, antes Remove Group, empresa tecnológica especializada en reputación digital y visibilidad en buscadores e inteligencia artificial.