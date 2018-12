Denuncian a Apple por mentir sobre el tamaño y la resolución de su serie de iPhone X

Dos querellantes presentaron este viernes una demanda en el Tribunal estadounidense para el Distrito del Norte de California contra Apple por mentir sobre las especificaciones de la pantalla en su serie de iPhone X. Alegan que la empresa anunciaba de manera falsa los tamaños de las pantallas y el número de píxeles de las mismas en sus dispositivos iPhone X, iPhone XS y iPhone XS Max, según rt.

La demanda alega que Apple mintió sobre los tamaños de pantalla al contar zonas como la muesca y las esquinas (que no son parte de la pantalla). Por lo tanto, la nueva línea de iPhone no es de "pantalla completa" ("all screen", en inglés) tal como se comercializa, según señalan los querellantes que buscan obtener el estatus de demanda colectiva.

Se supone que la pantalla del iPhone X es de 5,8 pulgadas, pero los demandantes midieron que tiene "solo alrededor de 5.6875 pulgadas". El engaño "se basa simplemente en que Apple redondea las esquinas de las pantallas", afirma la demanda.

Asimismo, los dispositivos tienen muescas sin píxeles en la parte superior de sus pantallas, "pero el demandado calcula el tamaño de la pantalla de los productos incluyendo áreas como las esquinas y la muesca recortada en la parte superior de la pantalla, que no son parte de la pantalla", detallan los querellantes.

Además, en la queja se asegura que los iPhone de la línea X tienen una resolución de pantalla inferior a la anunciada. Se supone que es de 2436x1125 píxeles, pero resultó que el dispositivo no contiene píxeles verdaderos con subpíxeles rojos, verdes y azules en cada píxel, según la queja. El iPhone X supuestamente solo tiene dos subpíxeles por píxel, menos de lo anunciado.