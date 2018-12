Así es el nuevo 'smartphone' de Lenovo; el más potente del mundo con 12 GB de memoria RAM

La compañía Lenovo ha presentado este jueves en Pekín su nuevo teléfono inteligente Z5 Pro, el primero del mundo con una memoria RAM de 12 GB, según rt.

Además, el dispositivo está equipado con el último y más potente microprocesador Qualcomm Snapdragon 855, que lo convierte en el teléfono inteligente con el mayor rendimiento hasta la fecha: en la prueba del servicio AnTuTu Z5 Pro obtuvo 368.000 puntos, ganando al actual líder, Huawei Mate 20 Pro (305.437 puntos).

Asimismo, el dispositivo insignia contará con 512 GB de almacenamiento. La compañía también ha preparado las modificaciones con 6 y 8 GB de memoria RAM. El teléfono inteligente también cuenta con una pantalla deslizante, 2 cámaras duales (frontal y trasera), sensor de huellas bajo la pantalla y sistema de reconocimiento facial.

Las ventas empezarán en China a partir de 24 de enero. El modelo insignia de 12 GB de memoria RAM costará 640 dólares, mientras las modificaciones con menor rendimiento se venderán por 390 y 490 dólares. La compañía no especificó si comercializará su nuevo producto en el extranjero.

