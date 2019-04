Duras críticas al Galaxy Fold de Samsung por problemas en la pantalla del móvil flexible que cuesta unos 2.000 euros

Le llueven las críticas. A principios de esta semana, Samsung envió su flamante Galaxy Fold, el primer dispositivo con pantalla plegable de la compañía surcoreana, a varios medios de comunicación, incluida la BBC, según recoge Dave Lee Corresponsal de Tecnología en América del Norte

Tal vez ahora desearía no haberlo hecho.

Las críticas son demoledoras.

Mark Gurman, de Bloomberg, escribió lo siguiente: "La pantalla de mi Galaxy Fold quedó completamente rota e inservible en solo dos días. Es difícil saber si este es un problema generalizado".

Dieter Bohn, editor de The Verge, dijo: "¡Caramba! Algo le ocurrió a la pantalla de mi Galaxy Fold que hizo que se abultara. No sé cómo ocurrió y estoy a la espera de tener noticias de Samsung. Está rota".

Steve Kovach, de CNBC, tuvo una experiencia similar. Publicó un breve video "después de un día de uso" en el que muestra cómo la pantalla reacciona de manera extraña y finalmente se apaga por completo.

Samsung dijo que recibió "algunos informes" de daños en la pantalla principal, y que "inspeccionará detenidamente esas unidades en persona para determinar la causa del problema". Pero es un contratiempo significativo para las esperanzas que tenía puestas la compañía en poder cautivar al mundo con lo que, a primera vista, parecía una impresionante proeza de ingeniería.

Por lo visto, una explicación de los problemas es que algunos críticos eliminaron una película de plástico que cubría la pantalla, pensando que era la clásica capa protectora que uno encuentra en cualquier smartphone nuevo para mantenerlo en buenas condiciones hasta que se compra.

Mark Gurman, especialista en dispositivos móviles para Bloomberg, eliminó la suya, y también lo hizo el prestigioso crítico de YouTube Marques Brownlee.

Steve Kovach (CNBC), sin embargo, no eliminó la pieza de plástico transparente, y dijo que incluso así tuvo fallos importantes.

Por otro lado, el dispositivo que manejó la BBC le fue retirado por Samsung poco después de que terminara de grabarse el video en el que se mostraba, por lo que nuestro equipo no tuvo la oportunidad de ver esos problemas por sí mismos.

Nuestro periodista Chris Fox, encargado de la revisión del Galaxy Fold, dijo que la manera en la que se dobla la pantalla -dejando un pequeño espacio- le hizo preocuparse sobre accidentes que pudieran ocurrir con pequeños objetos.

Pero si el dispositivo presenta ese tipo de fallos en las manos de revisores experimentados, el porcentaje de devoluciones podría ser enorme cuando salga a la venta al público. Recuerden que es un celular de US$2.000.

Los críticos que tuvieron problemas insisten en que no hubo un mal manejo de los dispositivos.

Samsung robó titulares a sus competidores, logrando que las revisiones de su celular plegable fueran publicadas más rápidamente que ninguna otra, superando a Huawei, la firma china que le pisa los talones en la carrera de los teléfonos inteligentes.

Pero no es bueno ser el primero si lo haces mal y lanzas un dispositivo que todavía no está listo.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw