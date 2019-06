Así es iOS 13, el nuevo sistema operativo de Apple que llega a tu iPhone

Los iPhone poseen muchas funciones que no son obvias a primera vista, pero que podrían ser útiles y facilitar la vida a sus usuarios, según rt.

Por ejemplo, ajustar la luminosidad al sacar fotos es posible directamente en la cámara de iPhone, sin ayuda de una aplicación. Directamente en la cámara también se puede utilizar filtros. A su vez, el ecualizador (EQ) permite manejar características del sonido como, por ejemplo, elegir un modo más cómodo para un entorno con ruido, o ajustar los bajos o los altos.

Más rápido, con un fondo de escritorio renovado y, como una curiosa pero útil invención, un nuevo modo oscuro con el que evitar la fatiga visual. Así será la próxima versión del sistema operativo móvil de Apple, iOS 13, que debutará en otoño junto con los nuevos iPhones. Una versión, además, que será exclusiva para móvil dada la decisión de la compañía estadounidense de diseñar su propio ecosistema para iPad. Y viene con multitud de cambios que, debajo de unas escasas mejoras visuales, van a ser muy importantes, según recoge J.M. Sánchez en ABC.

Los datos de la firma estadounidense son muy halagüeños porque, a priori, estará mejor optimizado en todos los niveles. En general será el doble de veloz que iOS 12. Pero el sistema de reconocimiento facial, generado a través de su tecnología FaceID, también se beneficiará de este impulso; será hasta un 30% más rápido que la anterior versión. Por ahora se desconoce si tendrá el mismo rendimiento en modelos más antiguos de iPhone. El software entra ahora en la fase de pruebas.

Otra de las principales novedades de iOS 13 será su modo oscuro. A medida que la demanda popular así lo pedía, las principales compañías tecnológicas han tenido que redefinir el impacto de sus servicios en los usuarios. Una de las funciones que más se ha extendido entre las redes sociales y sistemas informáticos ha sido el modo noche. Una función útil que permite reducir la intensidad de la luz emitida por las pantallas y que permite reducir la fatiga visual. Pero, a su vez, gastará menos batería.

¿Para qué servirá? Bien. Esta función se introducirá en las distintas aplicaciones nativas de Apple. Su funcionamiento será simple. Llevará a sus servicios al negro y oscurecerá, para que la experiencia sea más agradable, algunos apartados como el teclado o las notificaciones. Aunque no es algo nuevo, es ahora cuando se suma la corriente de la industria. Será personalizable; iOS 13 dejará al usuario programar las horas que desea activarlo. Algo que se podrá hacer también desde el Centro de Control.

Y se apreciará mejor esta intención en los iPhones con pantalla de tipo OLED, una tecnología presente en modelos como el iPhone XS, y que propone unos colores más intensos y negros profundos. Esto último, algo evidente para sacar más partido a este modo oscuro.

Con la futura actualización, Apple le hará un ligero lavado de cara a la interfaz. Tendrá un renovado escritorio, pero no supondrá un gran cambio en comparación con la actual versión. Tendrá nuevos fondos de escritorio y se ha perfilado el diseño de algunas aplicaciones como Apple News o Apple Music. Como otros cambios en la funcionalidad, un detalle que puede resultar menor pero que no lo es: el teclado nativo del iPhone se podrá utilizar deslizando los dedos. Este concepto «swype» se integra por fin dentro del ecosistema de Apple, con lo que los usuarios que prefieran esta modalidad gestual para escribir dejarán de necesitar la descarga de aplicaciones de terceros.

La aplicación «Recordatorios» también se ha rediseñado; y lo ha hecho al completo para ser más funcional y útil como gestor de tareas en lugar de un servicio confuso y ambiguo como sucede en la actualidad. El gestor de «Mensajes» también se completará con algunas funciones como la posibilidad de añadir (o compartir) más datos personales propios una vez creado un perfil propio que se puede ilustrar con un «animoji».

También el navegador Safari quiere ganar terreno con la competencia; para ello, contará con importantes mejoras como un nuevo menú para modificar más fácilmente la fuente de texto, activar la visualización de escritorio, ocultar la barra de tareas o gestionar otros ajustes. En el caso de Apple Mapas, para la próxima versión se añadirán muchos más detalles hasta el punto que Estados Unidos estará cartografiado al completo. Se añadirá un nuevo modo similar a Street View que permite ver imágenes en 360 grados de las calles, con transiciones fluidas entre cada imagen.

La privacidad «es un derecho fundamental» para la Apple actual. Y, para ello, se ha sacado un as de la manga que, aunque puede ser un anuncio menor, seguro que tendrá un recorrido muy largo. Una de las ideas más brillantes es la función «Sign in with Apple». Una característica que protegerá la privacidad de los usuarios y permitirá ingresar en diferentes servicios digitales sin «logarte» con tu cuenta de Google o Facebook, dos empresas criticadas en materia de privacidad.

Este nuevo mecanismo de autenticación se orienta a servicios que requieren ubicación y para los que es necesario validarse con Face ID para conceder permiso. También ocultará las direcciones de correos electrónicos personales de manera automática. De esta manera, las aplicaciones externas no podrán obtener la ubicación a través de Bluetooth o WiFi como sucedía hasta ahora.

La aplicación de «Cámara» de Apple debía retocarse un poco. Y así ha sido. Sin grandes alharacas técnicas, los usuarios se encontrarán con nuevas opciones como modificar algunos parámetros de iluminación cuando se dispara en v«modo retrato de estudio», mejoras para detectar fotografías duplicadas y otras herramientas de edición. Por ejemplo, se podrán rotar los vídeos grabados desde la biblioteca sin tener que recurrir a aplicaciones de terceros. Pero, y como medida más importante, habrá nuevas categorías de edición con lo que se podrán retocar otros aspectos como el contraste o la saturación. La aplicación "Fotos", el lugar donde se almacenan los archivos, tendrá nuevas categorías y automatismos para encontrar mejores fotos.

Con iOS 13, los altavoces inalámbricos AirPods recibirán la lectura de mensajes a través del asistente Siri, así como la posibilidad de compartir audio con otros usuarios. El asistente inteligente de Apple añadirá en su función de radio hasta 100.000 emisoras de todo el mundo. Los atajos del asistente se mejorarán para que resulten más intuitivos.