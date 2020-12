WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos móviles a partir del 1 de enero de 2021

Es lo de todas las Nocheviejas, aunque está vaya a ser muy especial por la pandemia de coronavirus.

WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea propiedad de Facebook que amasa más de 2.000 millones de usuarios, dejará de funcionar en algunos «smartphones» con sistemas operativos antiguos, que dejarán de recibirán actualizaciones a partir del año que viene.

En su apartado de «Preguntas y Respuestas», el servicio informa de los sistemas operativos que continuarán recibiendo soporte técnico a partir del 1 de enero.

Se trata de las versiones Android 4.0.3 (conocida como Ice Cream Sandwich y lanzada en 2011) e iOS 9 (lanzado en 2015) en adelante.

Para estos sistemas operativos ya no se podrán crear nuevas cuentas ni volver a verificar las existentes, aunque seguirán funcionando si están instalados. Será con el paso del tiempo, y las sucesivas actualizaciones, cuando el servicio quede, definitivamente, inservible en los dispositivos afectados por la medida.

Al final de cada año calendario, WhatsApp finaliza el soporte para teléfonos inteligentes con iOS y Android más antiguos.

A fines de 2019, concluyó el soporte para los iPhones que funcionan con iOS 8 o anterior, y para los ‘smartphones’ Android que funcionan con la versión 2.3.7 o anterior.

El próximo año, WhatsApp ya no será compatible con ciertos modelos de teléfonos inteligentes. La aplicación de mensajería no ​​estará disponible en dispositivos que no ejecuten los sistemas operativos iOS 9 o Android 4.0.3 a partir del 1 enero de 2021.

Esto incluye principalmente al iPhone 4 y todos los modelos anteriores. Si tiene iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 y iPhone 6S, todo lo que tiene que hacer para seguir usando WhatsApp es actualizar su ‘software’ a iOS 9.

Si tiene uno de los teléfonos afectados y no quiere perder sus conversaciones, se recomienda hacer una copia de seguridad de sus mensajes de WhatsApp.

Para hacer esto, se debe abrir el ‘chat’ que desea guardar y hacer clic en ‘Información del grupo’.

Luego hay hacer clic en ‘Exportar chat’ y aparecerán dos opciones: ‘Adjuntar archivos’ y ‘sin archivos’.