Apple Watch: filtran imágenes del prototipo único de la primera versión

Bombazo. A través de su cuenta de Twitter, Apple Demo dejó filtrar una serie de imágenes del prototipo único de la primera versión del Apple Watch con sistema operativo instalado y completamente funcional, recoge el sitio especializado 9to5Mac.

Las fotos filtradas muestran varias pantallas de la interfaz de usuario, en una versión completamente funcional del software ‘pre-watchOS 1.0’.

Una de las aplicaciones que han llamado la atención es la ‘Lisa tester’, en donde se muestra una representación interactiva de la pantalla de inicio.

Por otra parte, la apariencia del prototipo dista mucho de la de los modelos actuales.

Prototype Apple Watch with Security Case runs an Internal Pre-WatchOS 1.0 build, complete with internal testing apps and development settings. It’s extremely amazing that something like this could still exist; without having been destroyed. #appleinternal pic.twitter.com/WDTWP0NpIp

— Apple Demo (@AppleDemoYT) December 27, 2020