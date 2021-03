Compra online un iPhone 12 Pro Max por 1.500 dólares y en su lugar recibe un yogur de manzana

Tras leer esto, más de uno se reafirmará en la tesis de que hay que evitar las sorpresas.

Y aunque v signifique ‘manzana’, poco hueco había en este asunto para los equívocos.

En la provincia china de Anhui, una mujer recibió un yogur de manzana en lugar del nuevo iPhone 12 Pro Max que había comprado en línea en la tienda oficial de Apple, informa el diario Global Times.

La mujer, de apellido Liu, explicó en las redes sociales chinas que había pagado 10.099 yuanes (unos 1.562 dólares) por un iPhone de 256 GB de capacidad y que un mensajero del servicio de entrega Express Mail Service (EMS) dejó el paquete de Apple en un casillero de su lugar de residencia.

Dos días después de realizada la compra, Liu se llevó una desagradable sorpresa al encontrarse con un envase de yogur en el interior del paquete.

