Cómo descargar y usar TutuApp en tu teléfono Android

¿Has oído hablar de TutuApp? Sería mejor si lo hubieras hecho; es una de las tiendas de aplicaciones de Android alternativas mejor valoradas del mundo. TutuApp ofrece aplicaciones y juegos de terceros para usuarios de Android. Y no solo es una alternativa al rooting la tienda oficial de Google Play, sino que también es una excelente alternativa a otras tiendas de aplicaciones de terceros, como Panda Helper, HappyMod, ACMarket y más. Sigue leyendo para descubrir toda la información importante sobre esta fantástica tienda de aplicaciones gratuita.

Cómo descargar TutuApp en un teléfono Android

Debido a que TutuApp funciona en Android e iOS, debes elegir tu plataforma antes de seguir estos sencillos pasos.

Descarga el APK de TutuApp en tu dispositivo. Abre tu aplicación Configuración y haz clic en Seguridad/Privacidad. Habilita la opción para permitir fuentes desconocidas Ahora busca la aplicación en descargas, haz clic en ella y deja que se instale.

¿Cómo instalar TutuApp APK en un ordenador?

Esto no es difícil de hacer, aunque TutuApp no es compatible oficialmente con dispositivos de escritorio. Todo lo que necesitas es un emulador de Android gratuito – recomendamos BlueStacks o Nox Player – y una cuenta de Google. Si no tienes una, puedes configurar una cuenta de Google de forma gratuita ahora mismo.

Primero, descarga el Emulador Nox o el emulador BlueStacks en tu ordenador. Ahora puedes descargar el archivo APK de Android para TutuApp en tu ordenador desde el sitio web oficial de TutuApp vinculado anteriormente Abre el emulador e inicia sesión; déjalo configurar– esto puede tardar varios minutos. Una vez que esté todo hecho, escribe TutuApp en la barra de búsqueda en la página de inicio del emulador. Alternativamente, puedes arrastrar y soltar el archivo .apk en el emulador o hacer clic con el botón derecho y hacer clic en Abrir con (tu emulador) Haz clic en el archivo TutuApp cuando esté cargado y deja que se instale– verás TutuApp en la pantalla de inicio del emulador y estará todo listo para que lo uses.

¿Cómo utilizar TutuApp?

TutuApp es una tienda de aplicaciones amigable y fácil de usar:

Ve a la pantalla de inicio de tu dispositivo y haz clic en TutuApp Espera a que se abra la tienda y luego navega o usa la barra de búsqueda para encontrar una aplicación o un juego Haz clic en él y luego haz clic en Instalar – el icono de la aplicación estará en la pantalla de inicio del móvil cuando esté instalado y puedes utilizarla libremente.

¿Qué es TutuApp?

TutuApp es una popular tienda de aplicaciones alternativas que ofrece una gran variedad de aplicaciones y juegos no oficiales. Funciona en todos los dispositivos Android e iOS, y tienes la opción de una versión VIP o gratuita de la tienda. La versión VIP tiene contenido exclusivo que no puedes obtener en la versión gratuita.

Características de TutuApp

Si deseas saber qué ofrece TutuApp antes de decidir instalarlo, dale un vistazo a esta lista de características impresionantes:

Aplicaciones exclusivas – incluidos emuladores de juegos totalmente funcionales con aplicaciones integradas, grabadores de pantalla repletos de funciones, algunos ajustes de Android e incluso un par de utilidades de rooting, ninguna de las cuales está disponible en la tienda oficial de aplicaciones.

incluidos emuladores de juegos totalmente funcionales con aplicaciones integradas, grabadores de pantalla repletos de funciones, algunos ajustes de Android e incluso un par de utilidades de rooting, ninguna de las cuales está disponible en la tienda oficial de aplicaciones. No es necesario rootear – TutuApp funciona en todos los dispositivos sin tener que rootear tu dispositivo primero.

TutuApp funciona en todos los dispositivos sin tener que rootear tu dispositivo primero. Soporte multiplataforma – funciona en Android, iOS (no se requiere jailbreak) y, con un emulador de Android, incluso puedes instalarlo en computadoras Mac o Windows.

– funciona en Android, iOS (no se requiere jailbreak) y, con Fácil de usar – una interfaz limpia y ordenada facilita el uso de TutuApp.

– una interfaz limpia y ordenada facilita el uso de TutuApp. Actualización periódica – con mejoras en la aplicación, mejoras de seguridad y corrección de errores, sin mencionar el contenido nuevo.

Preguntas Frecuentes de TutuApp

Aquí está todo lo que debe saber sobre TutuApp

¿Es seguro instalar TutuApp?

Absolutamente. El desarrollador nos asegura que su tienda de aplicaciones es completamente segura, pero puedes usar un software de antivirus en tu dispositivo solo para cubrirte las espaldas.

¿Puedo usar TutuApp VIP en Android?

No en este momento. Te informaremos si hay planes para la compatibilidad con Android.

¿Qué ofrece TutuApp VIP que TutuApp Free no ofrece?

TutuApp Free ofrece lo suficiente para mantener feliz a la mayoría de las personas, pero por un pequeño pago puedes obtener aún más. No solo obtienes más contenido, sino que también te deshaces de los anuncios irritantes, obtienes descargas más rápidas, sin restricciones de descarga y muchas funciones exclusivas para VIP. Además, si compras la cuenta VIP, también puedes usarla en tu ordenador. Simplemente vincula tu escritorio a tu cuenta y descárgalo. Y si ya tienes la versión VIP y tienes menos de 60 días para renovar, puedes obtener un 10% de descuento.

¿Por qué deberías usar TutuApp en tu PC o Mac?

Tu ordenador de escritorio está repleto de recursos útiles que puedes usar con TutuApp. Para empezar, tiene una pantalla mucho más grande, tiene un procesador más rápido, mejores opciones de almacenamiento y RAM y gráficos más rápidos. Y todo esto además de poder usar otra tienda de aplicaciones en tu ordenador, una donde todo es completamente gratis.

¿Qué otras tiendas de aplicaciones están disponibles?

Hay muchas tiendas de aplicaciones similares, y algunas de las mejores son:

ACMarket

Panda Helper

HappyMod

Pros y Contras de utilizar TutuApp

PROS

Puedes instalarlo en Android o iOS sin necesidad de rootear o hacer jailbreak a tu dispositivo.

Tiene una interfaz similar a la de las tiendas oficiales y es fácil de usar

CONTRAS

La instalación de contenido no oficial siempre tiene el potencial de generar problemas de seguridad.

Corres el riesgo de sufrir malware y virus, pero el software antivirus de tu dispositivo te ayudará.

Prueba TutuApp en tu dispositivo Android o iOS hoy y aprovecha todo el contenido interesante que se ofrece de forma gratuita.