Cómo obtener la aplicación Panda Helper para descargar juegos y aplicaciones de Android

Si no puedes hacer jailbreak a tu dispositivo en este momento y quieres una alternativa, prueba Panda Helper. Este instalador de aplicaciones no oficial ofrece toneladas de aplicaciones no oficiales, juegos y más, y todo es gratis.

¿Cómo descargar Panda Helper?

Panda Helper es muy fácil de descargar:

Abre Safari y dirígete a la página de descarga de Panda Helper panda-helper.org/es/ Haz clic en un perfil de configuración para descargarlo y haz clic en Permitir en el mensaje emergente Ahora abre Configuración > Perfil descargado y haz clic en Panda Helper Haz clic en Instalar en la pantalla de Instalar perfil y escribe tu contraseña Haz clic en Instalar y el icono aparecerá en tu pantalla de inicio.

¿Cómo utilizar Panda Helper?

Panda Helper es fácil de usar:

Abre Panda Helper y haz clic en Aplicaciones Elige una categoría y busca una aplicación o un juego para descargar Haz clic en Instalar y sigue las instrucciones en la pantalla para instalarlo El ícono de la aplicación se carga en tu pantalla de inicio cuando termina

Características de Panda Helper

Inicia Panda Helper y verás que Panda Helper te ofrece todas estas categorías de aplicaciones:

Aplicaciones de la App Store – toneladas de aplicaciones y juegos de iOS gratis

toneladas de aplicaciones y juegos de iOS gratis Aplicaciones exclusivas – Ajustes de Cydia, emuladores, grabadores de pantalla, aplicaciones de streaming, y más

Ajustes de Cydia, emuladores, grabadores de pantalla, aplicaciones de streaming, y más Aplicaciones modificadas – las mejores aplicaciones en stock con nuevas funciones y características

las mejores aplicaciones en stock con nuevas funciones y características Juegos modificados– los mejores juegos desbloqueados y todas las bonificaciones en la aplicación de manera gratuita.

Preguntas Frecuentes

Estas te brindan todos los detalles que necesitas sobre Panda Helper

¿Cómo soluciono el error de desarrollador no confiable?

Este error aparece la primera vez que utilizas contenido no oficial – A continuación, te indicamos cómo solucionarlo:

Abre Configuración> General> Perfiles Busca el perfil de desarrollador relevante Haz clic en Confiar Cerrar configuración – el error debería desaparecer

¿Panda Helper anulará mi garantía?

No. Panda Helper se descarga de la misma forma que una aplicación o un juego oficial y no necesitas ningún permiso adicional. No necesitas hacer jailbreak para no contravenir la seguridad que Apple tiene, pero un par de ajustes de Cydia pueden afectar tu garantía – estos pueden eliminarse si es necesario y reinstalarse más adelante

No puedo descargar ni verificar Panda Helper

La causa probable es que Apple haya revocado el certificado de la aplicación. Panda Helper utiliza certificados de empresa caducados y estos se revocan. El desarrollador intenta reemplazarlos antes de que esto suceda, pero no siempre puede hacerlo. Elimina Panda Helper, espera unas horas e intenta descargarlo nuevamente – el certificado habrá sido reemplazado y la aplicación funcionará.

Recibo el mensaje «No puedo conectarme al sitio de ayuda de Panda».

Esto aparece cuando Panda Helper falla debido a la revocación del certificado. Déjalo durante unas horas y vuelve a intentarlo – ahora debería funcionar.

¿Puedo pedirles a los desarrolladores una aplicación o un juego específico?

Sí, utiliza solo su feed oficial de Twitter. Sin embargo, no hay garantía de que tu solicitud se cumpla, ya que tratan con muchas solicitudes y no siempre pueden encontrar una aplicación o un juego.

Cómo corregir errores comunes de Panda Helper

Panda Helper es una aplicación confiable, pero puede tener un par de errores comunes que son fáciles de resolver:

Mensaje de error «No se pudo descargar la aplicación»

Puedes intentar lo siguiente para corregir este error:

Restablecer la configuración de red – I nicia Configuración> Red> Restablecer configuración de red; Reinicia y vuelve a intentarlo

nicia Configuración> Red> Restablecer configuración de red; Reinicia y vuelve a intentarlo Reinstalación – elimina Panda Helper y vuelve a instalarlo

elimina Panda Helper y vuelve a instalarlo Ten paciencia – los servidores pueden estar ocupados, así que ten paciencia y espera unas horas antes de volver a intentarlo

los servidores pueden estar ocupados, así que ten paciencia y espera unas horas antes de volver a intentarlo Borrar caché – elimina el caché de la aplicación de ayuda de Panda

Panda Helper no funciona

Si no puedes descargar Panda Helper, primero asegúrate de que estás descargando la última versión. Además, asegúrate de no intentar descargar la versión de pago en lugar de la gratuita, especialmente si no has pagado. Luego, intenta los pasos anteriores para borrar el caché de la aplicación y restablecer la configuración de red.

No hay un perfil de aplicación en el que confiar.

Si optas por la versión gratuita, se te dirigirá a la página de Perfiles para confiar en el perfil – si no hay perfiles en los que confiar, deberás instalar Panda Helper VIP y luego la versión gratuita en la parte superior. Ten en cuenta que no necesitas pagar por la versión VIP en este caso

No todas las aplicaciones y juegos funcionan

Si descubres que una aplicación o un juego no funciona, primero verifica que no necesitas actualizarte a través de la aplicación Panda Helper. Si encuentras alguna, instálala e intenta usar la aplicación nuevamente. Además, asegúrate de que tu versión de Panda Helper sea la más reciente – se emiten actualizaciones periódicas y, si renuncias a instalarlas, la aplicación no funcionará como debería. Si tu versión está desactualizada, elimínala y vuelve a instalar la última.

Panda Helper es una de las mejores alternativas a Cydia y al instalador oficial de la aplicación iOS, y deberías probarlo hoy. Es de uso gratuito y no requiere jailbreak, por lo que no tienes nada que perder.