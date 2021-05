Aplicación Lucky Patcher – cómo descargar y usar

Los usuarios de Android están algo limitados en sus opciones de contenido diferente al que ofrece la tienda oficial de aplicaciones. Si bien tienen un par de tiendas de aplicaciones alternativas, una de las opciones más populares es una herramienta llamada LuckyPatcher. Es de uso completamente gratuito y ofrece algunas funciones muy interesantes.

Requisitos de Lucky Patcher

Antes de usar LuckyPatcher, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Android v2.33 Gingerbread o superior

2 GB de RAM o más

8 GB o más de almacenamiento interno gratuito

Un dispositivo rooteado: no tienes que rootear tu dispositivo, pero la aplicación no funcionará tan bien

¿Cómo descargar LuckyPatcher?

Abre tu navegador de Android y abre la página de descarga de LuckyPatcher. Descarga la aplicación en tu dispositivo Android Dirígete a la aplicación de configuración de Android y haz clic en Privacidad (o Seguridad, según el firmware de Android que estés utilizando) Habilita la opción Permitir fuentes desconocidas; si no lo haces, se producirán errores o LuckyPatcher no funcionará en absoluto. Abre tu carpeta de Descargas y haz clic en el archivo APK de LuckyPatcher. Haz clic en Sí en el mensaje de confirmación emergente y comenzará la instalación. Espera – cuando veas LuckyPatcher en la pantalla de inicio, la aplicación se habrá instalado y podrás comenzar a usarla

¿Cómo funciona Lucky Patcher?

Una de las opciones más populares para los usuarios de Android, LuckyPatcher es única. Las tiendas de aplicaciones no oficiales ofrecen una gran variedad de aplicaciones y juegos para descargar; LuckyPatcher ofrece una forma de modificar las aplicaciones y juegos que ya están en tu dispositivo. Puedes eliminar los anuncios, agregar nuevas funciones, omitir las verificaciones de licencia, omitir las restricciones de pago, cambiar los permisos de la aplicación y más.

Los anuncios son la pesadilla de la vida de cualquier usuario de la aplicación – la mayoría de los anuncios gratuitos y algunos pagos están plagados de anuncios irritantes que estropean el disfrute de la aplicación. Algunos requieren que realices costosas compras dentro de la aplicación para eliminar esos anuncios, pero con LuckyPatcher, puedes eliminarlos de forma gratuita. LuckyPatcher también es una aplicación pequeña que ocupa menos de 10 MB de espacio en tu dispositivo

Características de LuckyPatcher

Algunas de las funciones más útiles de LuckyPatcher son:

Elimina anuncios – todos los anuncios se eliminan de forma gratuita.

todos los anuncios se eliminan de forma gratuita. Se eliminan las compras dentro de la aplicación – todas las funciones y bonificaciones dentro de la aplicación son completamente gratuitas.

– todas las funciones y bonificaciones dentro de la aplicación son completamente gratuitas. Modificación del juego – todas las funciones y bonificaciones del juego son gratuitas y están desbloqueadas. Comienza tus juegos con vidas, gemas, monedas, etc. ilimitadas. Ten en cuenta que es posible que se necesite acceso de root.

– todas las funciones y bonificaciones del juego son gratuitas y están desbloqueadas. Comienza tus juegos con vidas, gemas, monedas, etc. ilimitadas. Ten en cuenta que es posible que se necesite acceso de root. Cambia los permisos de la aplicación – no aceptes los permisos de la aplicación que no desees – cámbialos para que se adapten a tus necesidades.

Preguntas frecuentes

Estas son las preguntas más frecuentes sobre LuckyPatcher:

¿LuckyPatcher dañará mi dispositivo o mis datos?

No. LuckyPatcher puede ser una aplicación de modificación, pero no dañará tu dispositivo ni tus datos. Tampoco interferirá con ninguna aplicación del sistema en tu dispositivo.

¿Cómo funciona?

Cuando instales LuckyPatcher en tu dispositivo Android, escanearás todas las aplicaciones y juegos que hayas instalado. Si encuentra alguno que pueda cambiarse, te dirá cuál y qué cambios. Eso incluye eliminar verificaciones de licencias, anuncios, modificar juegos y mucho más.

¿LuckyPatcher es ilegal?

No. LuckyPatcher no necesita permisos especiales para funcionar, por lo que su uso es legal. Sin embargo, si eliges rootear tu dispositivo para usarlo, lo haces bajo tu propio riesgo, y parte de lo que la aplicación puede hacer también puede considerarse ilegal.

¿Es necesario rootear mi dispositivo?

No. LuckyPatcher funcionará sin que tu dispositivo esté rooteado, pero no funciona tan bien. Cuando rootees el dispositivo, LuckyPatcher aplicará automáticamente los cambios – sin él, debes hacerlo manualmente y es posible que no tengas tantas opciones en las funciones.

¿Funcionará LuckyPatcher en todos los juegos?

No, simplemente porque hay miles de ellos y todos son diferentes. La única forma de saber si funcionará en tus juegos es instalarlo y probarlo, pero algunos en los que definitivamente funciona son:

ROBOTS

Zombie Scrapper

Stick War: Legacy

Tower Madness 2: 3D Defense

Age of wind 3

Zombie Highway 2 etc.

Chrome dice que LuckyPatcher es una aplicación dañina.

No lo es. Chrome te dice esto sin importar qué aplicación intentes descargar, pero LuckyPatcher es perfectamente segura de usar. No dañará tu dispositivo, ni dañará tus datos o tu privacidad.

LuckyPatcher es una excelente herramienta de Android, que ofrece muchas funciones de modificación para todos los usuarios de Android, ayudándolos a aprovechar al máximo sus aplicaciones y juegos. No tienes que rootear tu dispositivo, pero la aplicación funcionará mucho mejor si lo haces. Y debemos reiterar que, si eliges usar LuckyPatcher, lo haces bajo tu propio riesgo. Técnicamente, lo que ofrece es ilegal y, como tal, no asumiremos ninguna responsabilidad si decides utilizar la aplicación en su dispositivo.