Cómo instalar la aplicación TweakBox en iPhone

Si deseas una forma diferente de descargar aplicaciones y juegos, echa un vistazo a TweakBox. Ofrece a los usuarios una gran variedad de aplicaciones y juegos, incluidos los premium de forma gratuita, aplicaciones modificadas con nuevas funciones geniales y juegos modificados, sin mencionar toneladas de otro contenido útil. Todo está categorizado para facilitar su uso, no necesitas hacer jailbreak a tu dispositivo para usarlo y es completamente gratis. Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Cómo descargar TweakBox

TweakBox es muy fácil de descargar; todo lo que necesitas es tu dispositivo, una buena conexión a Internet y el perfil de configuración TweakBox:

Abre el navegador Safari y dirígete a la página de descarga de TweakBox vinculada. Haz clic en uno de los enlaces del perfil de configuración para descargarlo. Haz clic en Permitir en el mensaje emergente y luego Instalar para iniciar el proceso de instalación. Se abrirá la aplicación Configuración – Haz clic en Instalar e ingresa la contraseña de tu dispositivo cuando se te solicite Espera a que el navegador Safari se abra de nuevo y haz clic en Instalar TweakBox> Instalar La configuración se abre una vez más, haz clic en Instalar> Siguiente> Listo en cada página a medida que se abra. Cuando TweakBox esté instalado, verás el icono de la aplicación en tu página de inicio. Todavía no puedes usarlo – primero, debes abrir la aplicación Configuración. Haz clic en General > Perfiles y Administración de dispositivos. 10.Busca el perfil TweakBox y haz clic en él. 11.Haz clic en la opción Confiar y luego cierra la Configuración. 12.Ahora puedes utilizar TweakBox de forma segura en tu iPhone y iPad.

¿Cómo utilizar TweakBox?

TweakBox es muy fácil de usar, tan simple como usar la tienda oficial de aplicaciones:

Abre TweakBox tocando el icono en tu página de inicio. Haz clic en la opción Aplicaciones en la barra de menú y aparecerá una lista de categorías. Elige una categoría (consulta los detalles a continuación) Revisa las aplicaciones y los juegos de la categoría elegida o utiliza la función de búsqueda incorporada para encontrar algo específico. Haz clic en la aplicación o el juego y luego en Instalar Sigue las instrucciones en pantalla para instalar la aplicación, y cuando el icono de la aplicación esté en tu pantalla de inicio, podrás usar la aplicación

Características de la aplicación TweakBox

Todo el contenido de TweakBox está en una de estas categorías:

Aplicaciones de la App Store – Miles de aplicaciones y juegos de iOS, además de aplicaciones premium gratuitas

Miles de aplicaciones y juegos de iOS, además de aplicaciones premium gratuitas Aplicaciones exclusivas – aplicaciones no oficiales, juegos y más que no se encuentran en la tienda oficial – emuladores, grabadores de pantalla, aplicaciones de streaming y más.

aplicaciones no oficiales, juegos y más que no se encuentran en la tienda oficial – Aplicaciones modificadas – aplicaciones en stock modificadas con nuevas funciones.

aplicaciones en stock modificadas con nuevas funciones. Juegos modificados – juegos en stock, desbloqueados y con funciones adicionales y bonificaciones en la aplicación de forma gratuita.

¿Qué tan seguro es TweakBox?

TweakBox es 100% seguro de usar. Los desarrolladores se tomaron mucho tiempo para desarrollar esta tienda de aplicaciones, asegurándose de que se probara en cada paso. TweakBox es uno de los instaladores de aplicaciones de terceros más confiables y estables jamás lanzados. Nuestras pruebas muestran que no hay malware, virus, adware o spyware, o cualquier otra cosa que pueda dañar tu dispositivo o tus datos. Además, la aplicación no consumirá todos los recursos de tu dispositivo ni interferirá de ninguna manera con nada más. Tiene un cifrado SSL robusto incorporado, se monitorea a diario y cualquier problema se soluciona de inmediato con una actualización.

La segunda razón por la que es tan seguro es que no se requiere un jailbreak. Eso significa que la aplicación no necesita acceso de root como Cydia. Sin embargo, si bien esa es una capa adicional de seguridad, hay una desventaja – no funcionará de la misma manera que Cydia y no ofrecerá tanto. Dicho esto, la seguridad es importante para los desarrolladores y usuarios, y TweakBox ofrece muchas opciones.

Haz Jailbreak a tu dispositivo con TweakBox

No, TweakBox NO es un jailbreak, pero ofrece una forma segura de instalar un jailbreak popular llamado Unc0ver. No solo obtienes el jailbreak, sino que también obtienes todo el resto del contenido de TweakBox – una situación en la que todos ganan.

A continuación, te indicamos cómo hacer jailbreak a tu iPhone o iPad con TweakBox:

Sigue la guía anterior para instalar TweakBox en tu dispositivo. Inicia TweakBox y busca Unc0ver jailbreak Haz clic en Instalar. Sigue las instrucciones en pantalla para instalarlo y luego podrás usarlo como lo harías con cualquier herramienta de jailbreak

Características de Unc0ver Jailbreak

Confiable, estable y seguro de usar

Parches más rápidos

No se agota la batería

No se congelará como lo hacen otros jailbreak.

Opción anti-revocación incorporada

Las actualizaciones automáticas se pueden desactivar.

Fácil de usar

Sin virus ni software malicioso

Todos los dispositivos más nuevos son compatibles.

Remontar RootFS incluido

Muchas otras funciones

TweakBox es uno de los instaladores más versátiles, que ofrece miles de aplicaciones, juegos y más. Es completamente gratis y no necesitas hacer jailbreak a tu dispositivo para usarlo, pero puedes usar TweakBox para descargar un jailbreak popular. Pruébalo hoy – no te costará nada y puedes unirte a millones de personas que la han convertido en su tienda de aplicaciones principal.