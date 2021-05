Móvil: estos son los mayores ‘asesinos’ de teléfonos

El personal tiene verdadero pánico a quedarse sin batería: el 20% de los españoles carga el móvil compulsivamente, lo necesite o no.

El síndrome, porque es casi una enfermedad, se denomina técnicamente ‘nomofobia’ y no es otra cosa que el miedo a estar desconectado del teléfono móvil, trastorno que ya sufren cerca de 8 de cada 10 españoles.

Desde el IMF Business School nos dan algunos datos que muestren la realidad de esta ansiedad irracional y de la alta incidencia que tiene en la población española.

El 53 % de los usuarios de smartphones sufre ansiedad cuando se queda sin batería o pierde el artefacto.

El impacto del móvil en nuestras vidas es tal que un tercio de los españoles utiliza su dispositivo móvil en el baño, según un informe elaborado por The App Date. Ni siquiera descansan de la tecnología en la cama, ya que el 72 por ciento de los usuarios españoles no apaga su smartphone para dormir y el 75 por ciento no lo desconecta ni para practicar sexo.

Pues ahora, los expertos de la compañía de almacenamiento en la nube Pcloud han hecho una investigación para determinar y catalogar las aplicaciones que aceleran la descarga de los teléfonos.

Los autores del estudio tachan tales servicios como «los mejores asesinos de teléfonos», instando a los usuarios a optimizar el consumo de energía de sus móviles.

Entre las ‘apps’ que más agotan los celulares (y los porcentajes de batería que pueden devorar) se encuentran: Fitbit (92 %), Verizon (92 %), Uber (87 %), Skype (87 %), Facebook (82 %), Airbnb (82 %), Bigo Live (82 %), Instagram (79 %), Tinder (77 %) y Bumble (77 %).

Asimismo, los expertos señalan que las redes sociales componen seis de las 20 aplicaciones más exigentes para la batería.

En promedio, Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, YouTube, WhatsApp ponen en marcha 11 funciones complementarias en segundo plano, como fotografías, Wi-Fi, micrófono, ubicación, entre otras.

En general, la clasificación considera que entre más herramientas adicionales se ejecuten en segundo plano, más energía gastará el dispositivo para asegurar el funcionamiento del servicio.

En total, se tomaron en cuenta 16 características para articular la lista.