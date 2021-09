Móviles: Samsung y Xiaomi se burlan de Apple y de sus nuevos iPhone 13

Algunos rivales de Apple han aprovechado el evento de presentación de la nueva línea de iPhone 13, celebrada esta semana, para burlarse de esos dispositivos y destacar sus propios ‘smartphones’.

Entre otras cosas, la empresa con sede en Cupertino (California, EE.UU.) presentó su nuevo teléfono inteligente iPhone 13, así como sus versiones Mini, Pro y Pro Max.

Las características de esos dispositivos incluyen pantalla con una frecuencia de refresco de 120 Hz, cámara principal de 12 megapixeles, mientras que la capacidad de su batería oscila entre 2.406 y 4.352 mAh, dependiendo de la versión del teléfono.

«¿Alguien más está experimentando un deja vu? ¿O solo nosotros?», publicó este 14 de septiembre Samsung Mobile US en Twitter, coincidiendo con dicho evento de Apple.

En otro tuit indicó que los dispositivos del fabricante surcoreano cuentan con pantallas que alcanzan la tasa de refresco de 120 Hz de hace «un tiempo» atrás.

Y la estrella de la presentación: ¡el iPhone 13! 🤳Las cámaras están ahora en diagonal. 🤳 El espacio del Face ID es ahora más pequeño. 🤳 Se ha añadido un nuevo color, el rosa pálido. Sigan aquí el EN VIVO: https://t.co/uNNvn5ZZ3b pic.twitter.com/Tg0Q7rIjL4 — RT en Español (@ActualidadRT) September 14, 2021

«Amiga, no hagas un evento muy largo»

Samsung Mobile US continuó insinuando que «sería genial» si el iPhone 13 «se pudiera doblar por la mitad», en una aparente referencia a los nuevos ‘smartphones’ plegables de la marca surcoreana.

También criticó que los flamantes dispositivos de Apple todavía tengan una muesca en la pantalla en pleno 2021. Al respecto, en su tuit etiquetó al Galaxy Z Fold3, cuya cámara frontal está oculta debajo de la pantalla.

Otro de los fabricantes de teléfonos inteligentes que aparentemente se burló de la presentación de los nuevos iPhone fue Xiaomi.

«Amiga, simplemente no hagas un evento muy largo, es posible que tus clientes no tengan la batería suficiente para verlo hasta el final», tuiteó Xiaomi Brasil. Destacó que mayo pasado el fabricante chino lanzó su ‘smartphone’ Mi 11 con pantalla de 120 Hz, cámara principal de 108 megapixeles y batería de 4.600 mAh. También recordó que su dispositivo viene con un cargador rápido de 55 W, mientras que Apple ya no incluye ni cargador ni auriculares en la caja.