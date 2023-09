¡Recargar! Canyon muestra cómo cargar dispositivos es cada vez más fácil e inteligente!

La carga inalámbrica se está convirtiendo en un auténtico símbolo del mundo moderno, en el que los dispositivos móviles desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana. Después de todo, la comodidad y facilidad de uso de estos dispositivos suelen ser factores decisivos a la hora de elegirlos. La carga inalámbrica no es sólo una tecnología, es una nueva etapa en la evolución de la comodidad y la autonomía.

Principio de funcionamiento

A pesar de que ahora existen una gran cantidad de formas de transmitir electricidad sin cables, el uso de la inducción electromagnética sigue siendo el más común.

Ya a finales del siglo XX, las bobinas de inducción se utilizaban en electrodomésticos para cargar cepillos de dientes y afeitadoras eléctricas, pero debido a la falta de un estándar único, este método no se utilizó ampliamente. El comienzo del desarrollo de esta tecnología fue la aparición en 2008 del estándar Qi, desarrollado por el Wireless Power Consortium. El nombre del estándar proviene de la palabra china Qi («qi», el despertar de la energía interna a la acción).

Qi funciona según el conocido principio de inducción electromagnética, gracias a la cual es posible transferir energía desde la base al receptor a través de un campo magnético. La base se encuentra en el propio cargador y el receptor en el smartphone. Además, el estándar le permite transferir datos sobre la carga del dispositivo para detener la carga automáticamente. La estación de carga conectada a la red eléctrica genera un campo magnético alterno y un dispositivo con una bobina de inducción adecuada recibirá energía del campo inducido por la estación de carga, por lo que es posible una transmisión de energía a corta distancia.

Cargador inalámbrico 3 en 1 Canyon WS-302

Canyon WS-302 le permite conseguir la mejor velocidad de carga y es compatible con todos los dispositivos con tecnología QI. La forma original le permite cargar simultáneamente 3 dispositivos, como Apple Watch, iPhone y Airpods con la máxima comodidad.

Una distancia de carga efectiva de hasta 7 mm le permite cargar su teléfono inteligente sin quitar la funda. Y la seguridad y la velocidad de carga están garantizadas por el chipset inteligente Nuvoton.

El dispositivo está equipado con un módulo de carga con cable adecuado tanto para Lightning como para Micro USB. Sólo es necesario girar el dispositivo con el lado correspondiente y fijarlo al conector. ¡Una excelente solución para organizar y optimizar el almacenamiento de dispositivos, además de reducir la necesidad de varios cables!

El WS-302 viene en un color blanco lechoso que combina perfectamente con los colores de los productos Apple y otros dispositivos modernos.

¿Por qué le tenemos miedo a los cargadores inalámbricos?

Nos enfrentamos a las nuevas tecnologías con frialdad y cautela. Las dos primeras preguntas para ellas: ¿en qué son mejores que las que conocemos y no es peligroso usarlas? La misma historia con la carga inalámbrica. La alimentación de los teléfonos inteligentes es, en principio, un tema delicado. Incendios, aunque es un caso raro, cables rotos, diferentes estándares de enchufes en diferentes países: ¡solo hay problemas con cables y enchufes! Ahora imagine: las empresas ofrecieron no insertar el cable en el puerto. El teléfono debe colocarse sobre un «pancake» o soporte y se carga. Naturalmente, esto provocará nuevos temores.

Existe el mito de que supuestamente la batería de un teléfono inteligente que se carga mediante cable “descansa”, a diferencia de la batería de un teléfono inteligente colocado en un cargador inalámbrico.

Pero, de hecho, el estado de la batería no depende del método de carga, sino del cumplimiento de los estándares establecidos, en particular, de la potencia máxima del adaptador. La energía eléctrica se convierte en energía química cuando la batería se está cargando, y ocurre lo contrario cuando se está descargando. La cantidad de energía que se puede almacenar en una batería la decide el fabricante de la batería, lo que hay en su teléfono inteligente, no el cargador. Esto, a su vez, determina cuánta energía puede utilizar. En palabras simples: independientemente del tipo y valor máximo de la potencia de carga, el rango de voltaje lo regulará su teléfono inteligente y no el dispositivo conectado. Sólo una carga que no esté certificada según el estándar requerido puede causar daños a la batería.

Sobre Canyon

Canyon, una marca con veinte años de historia, que cuenta con una amplia gama de accesorios para móviles y PC, dispositivos inteligentes y soluciones de juego. La marca inició su actividad en los Países Bajos en 2003. Canyon tiene actualmente 16 oficinas en los países de Europa y sus productos se venden en más de 30 países.