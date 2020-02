El tenso silencio y crujir de dientes de Iglesias cuando Ferreras pregunta por Ábalos, Delcy y Venezuela

¿Lo escuchan?… es el silencio. El silencio incómodo que Pablo Iglesias protagonizó al escuchar cómo Antonio García Ferreras le preguntaba, en el ‘Al Rojo Vivo’ de este lunes 10 de febrero, sobre algunos de los temas más sensibles para el ‘gobierno progresista’ de Pedro Sánchez. Sí, el fundador de Podemos crujió los dientes y se aferró a monosílabos para pasar de puntillas sobre el ‘caso Venezuela’ y la polémica reunión que mantuvieron el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

La incomodidad de Pablo Iglesias fue evidente desde el primer instante. Con una sonrisa de saber lo que se le venía encima, el exasesor del régimen venezolano escuchó a Ferreras preguntar: “apuntan en algunos medios que usted la llamo y le dijo: ‘de vicepresidente a vicepresidenta, vente a pasar un ratito a España”. Lejos de sus largas respuestas, Iglesias guardó un tenso silencio y se limitó a un simple “no”. El propio presentador se mostró sorprendido, por lo que insistió: “¿en ningún momento?”… de nuevo, silencio y un “no”.

Antonio volvió a la carga. Esta vez haciendo una mención a la exclusiva de ABC, donde explicaban que Delcy Rodríguez habló por el móvil de José Luis Ábalos con el propio Pedro Sánchez. “Usted, ¿en algún momento, durante esa estancia de Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Barajas conversó telefónicamente o presencialmente con ella?”. Una vez más, un simple “no”.

“¿No sabe a qué vino entonces?”, terminó preguntando Ferreras, a lo que Iglesias lanzó un respiro de calma por caer en el terreno de lo cómodo. Ese donde pasa de monosílabos a sus largas explicaciones: “creo que sobre este asunto, tanto el presidente de gobierno como el ministro Ábalos han hecho muchas declaraciones. En el caso del ministro Ábalos incluso compareció, entre comillas, en el programa ‘El Objetivo’ que es mucho más difícil que comparecer en el Congreso de los Diputados. Yo no tengo que añadir ni una sola palabra a lo que han dicho”.

Iglesias intenta desmarcarse de todo lo que tenga relación con Venezuela, al punto de que no toma siquiera postura sobre si está más cerca de la línea ideológica de José Luis Rodríguez Zapatero o de Felipe González sobre qué se debe hacer con la crisis política del país latinoamericano: “yo asumo que la posición política del gobierno con respecto a Venezuela la marcan el presidente del gobierno y la ministra de Exteriores”.

Una situación muy distinta a la que mostró su expareja, Tanía Sánchez, en el programa ‘Espejo Público’ de este lunes 10 de febrero, donde no tardó en sacar la artillería para defender al expresidente español que está ahora en Caracas trabajando a favor del régimen de Nicolás Maduro: «Es el mejor expresidente que tiene este país, se le debería respetar mucho más de lo que se le hace», sentenció sobre José Luis Rodríguez Zapatero.

‘Guerra’ de Ferreras y Podemos

Podemos y Antonio Ferreras están de nuevo en guerra. El presentador de ‘Al rojo vivo’ olvidó la condición de Pablo Echenique durante la inauguración de las Cortes, por lo que afirmó sin ningún reparo de no le veía aplaudir tras el discurso del Rey Felipe VI. Sus palabras han corrido como la pólvora en los grupos del partido de Pablo Iglesias, quienes han cargado contra uno de sus grandes defensores mediáticos.

Juan Carlos Monedero fue uno de los primeros en ‘disparar’ contra el presentador de laSexta: “¡Tienes razón Ferreras! @pnique me ha hecho unas cuantas de esas. Una vez me abrazaron todos los de la Ejecutiva de @PODEMOS y Eche, nada ahí, sentadito, como si no fuera con él. Otro día, en una presentación, todos me aplaudieron a rabiar. Y él erre que erre, frío. Malamente”. Ahora, tras haber probado el sabor de la sangre, no está dispuesto a soltar a su presa.

Así lo demostró en su programa ‘En la Frontera’, donde volvió a cargar duramente contra el desliz de Ferreras e incluso se burló de su olfato periodístico: “Eso sí, lo que no tiene perdón es lo de Pablo Echenique. Porque sus razones [para no aplaudir] son exclusivamente suyas. Y lo ha dicho Antonio Ferreras en laSexta, ese maldito ni se ha levantado ni ha aplaudido al Rey. ¡Muy bien visto Ferreras!, ¡Eres un lince!”.

Los ataques de Monederos hacen referencia al vídeo de este lunes 3 de febrero en el acto de inauguración de las Cortes, donde se puede escuchar a Ferreras decir: “Todos los miembros de Unidas Podemos del Gobierno [están aplaudiendo] …porque Pablo Echenique, si ven ahí en el centro, no está aplaudiendo”. Al parecer, el presentador ha olvidado que Echenique padece una atrofia muscular espinal, una enfermedad hereditaria y degenerativa, por la que tiene tiene una discapacidad del 88%​.

El propio Echenique intentó tomarse con humor la situación, aunque ha dejado un ‘zasca’ en su tweet a Ferreras: Por lo visto Ferreras dice que no aplaudí en la sesión de hoy. Es correcto. Tampoco me puse de pie durante el himno ni me pusieron de titular en el partidp de futbito de después de la sesión solemne de apertura. ¡Antonio, tío!”.