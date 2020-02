Guerra brutal por ‘La isla de las tentaciones’: la hoguera final parte a España por la mitad

El programa de tele y chumineo presentado por Sergio Espí, Carla Calvo y JP González vuelve a sus pantallas -de ordenador, móvil o tablet- este jueves 13 de febrero de 2020 con el capítulo 23 de su segunda temporada desde Periodista Digital.

En este programa repasaremos el final del exitoso programa de Mediaset ‘La isla de las tentaciones’, pocas horas después de la decisión de cada pareja en la hoguera final. Además de las sorprendentes reacciones que han mostrado ante diferentes situaciones, como los cuernos de Fani a Christofer, las continuas deslealtades de Andrea a Ismael y las barbaridades que suelta Fiama por su boca cuando ve a Álex, porque a ella el que le gusta es Joy.

Los presentadores de Mátame Camión debaten arduamente porque este es el verdadero debate entretenido y decisivo sobre el programa, dado que el de los viernes que presenta Sandra Barneda en Cuatro es una autética bazofia. Y es que España, unánime hasta la fecha con la injusticia al pobre Christofer, se ha roto por la mitad tras la hoguera final, en la que vivimos algunas injusticias por parte de Fiama con Álex, una muy dolorosa de Susana con Gonzalo y un palo merecedísimo a Fani, la nueva ‘mala’ que traerá mucha cola en la tele de Vasile.

Y es que queremos poner en duda este artículo de Sergio Espí en el que alaba desmesuradamente a Susana por dejar en directo en la última hoguera a Gonzalo, su pareja durante más de seis años y con el que empezó en Gran Hermano.

A lo largo de cada entrega, Susana ha ido desencantando de su novio, al que empezó a ver como un irrespetuoso, machista y, según palabras de ella, “troglodita”. Aquí estaba la duda. ¿Cómo era posible que la joven no hubiera percibido antes cómo era su pareja? ¿Tiene que ir a la tele para descubrir que Gonzalo está obsesionado con los culos, las tetas y los tangas?

Por otro lado, también es muy humana esa situación; aguantar en relaciones que uno sabe que no funcionan. Se llama dependencia emocional.

Por todo esto, en la entrega que vimos anoche, cuando Susana y Gonzalo se reencontraron antes de abandonar la isla, todos podíamos identificarnos con ella. El sevillano no entendía nada, no paraba de repetir “¿qué pasa?” o “no me lo creo, tío”, mientras que ella exigía su espacio personal y su derecho a estar tranquila.

Empezaron con reproches. Ella le echó en cara su comportamiento y él que no se hubiera dado cuenta antes. Pero fue maravillosa la transformacion del discurso de Susana cuando pasó de echar balones fuera a aceptar su responsabilidad. “¿Tú has sentido celos estos días?” Le preguntó ella llorando. Él respondió que “sí” y Susana admitió: “Yo no. Ese es el problema”. Bravo.