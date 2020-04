Ana Rosa ‘entierra’ al Ejecutivo de ineptos sin perder la elegancia: “El coronavirus nos ha pillado con el Gobierno que nos ha pillado”

La crisis del coronavirus ya deja en España 135.032 casos y 13.055 muertos, esto según las cifras presentadas este lunes 6 de abril por el Ministerio de Sanidad, aunque las muertes diarias han disminuido, somos de los países que más se han visto afectados por la pandemia.

Con la elegancia que le caracteriza, Ana Rosa Quintana explicó en su programa de este lunes 6 de abril de 2020 las razones de esta situación.

«Nadie puede pensar que los que están en este momento en el Gobierno, no estén poniendo todo de su parte, otra cosa es que nos ha pillado con el Gobierno que nos ha pillado«, expresó a Ana Rosa, aunque después matizo, con el arte que le caracteriza, «con algunos de sus miembros, no todos».

Y no es ninguna broma.

Un presidente, que ante semejante cifras de contagios y fallecimientos, no sabe cómo utilizar la mascarilla y además da un mal ejemplo ya dice mucho, aunque si fuese solamente eso no tendríamos mayores problemas.

Pero son además de ineptos, irresponsables. No respetan la cuarentena, como quedó demostrado el pasado viernes cuando Pedro Sánchez se saltó la misma, a pesar de que debería estar obligado a estar confinado producto de que su mujer, Begoña Gómez, dio positivo en el test del coronavirus, días después de participar en la masiva manifestación madrileña del 8 de marzo por el Día de la Mujer. El mismo caso de Pablo Iglesias.

Las declaraciones del presidente del Círculo de Empresarios

Pero no es que lo diga solo Ana Rosa ni es que solo sea el Presidente, es que su equipo es igual o peor: «Estamos perdiendo vidas humanas por la ineptitud del Gobierno y su mal manejo del proceso», dijo John de Zulueta, presidente del Círculos de Empresarios, ante los evidentes fallos del Ejecutivo.

Sin embargo, el presidente del Círculos de Empresarios no solo apunta a lo que se dejó de hacer, sino a que los españoles no están en las manos más calificadas: «El señor Illa no va a ser nuestro salvador, digámoslo así. En el Ministerio más importante del momento han puesto a Illa, que no tiene formación para eso».

Para Zulueta, España necesita un cambio urgente en la estructura del gobierno. Su apuesta pasa por “cambiar ministros o al menos un equipo de expertos en la sombra ayudándoles, porque en el Gobierno están perdidos. En el Ministerio de Sanidad hay que poner a otro al menos temporalmente. Hay gente muy preparada en las comunidades autónomas que puede ser útil”.