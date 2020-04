‘Lo de Evole’ eleva el tono antimonárquico: Mercedes Milá, la última tonta útil en arremeter contra Felipe VI para jolgorio de laSexta

Mercedes Milá se ha convertido en la penúltima ‘tonta útil’ de Jordi Évole y laSexta para seguir el argumentario de periodista, programa y cadena.

Si el Papa Francisco y después Pepe Mújica le vinieron de lujo a los tres por sus despiadadas críticas al capitalismo en plena crisis del coronavirus, Milá ha ‘servido’ para elevar el tono antimonárquico del programa.

«Si tú pudieses ahora entrevistar a una persona, la que fuese del mundo, pero que tú creas que es fundamental para el momento que vivimos, ¿quién sería?», pregunta Jordi Évole a su invitada este domingo 13 de abril de 2020.

Évole ya tenía a su invitada siguiendo un camino adecuado y le ‘ayudó’ a no desviarse: «¿Pero eso sería por otros temas, verdad?».

Milá confesó, dubitativa: «Bueno, sí y no…». Llegados a este punto, el avieso reportero, ex de Salvados, hizo todo lo posible por contentar a la parroquia que considera que el discurso del monarca para la crisis del coronavirus, donde evitó hablar de la herencia de su padre, mereció una cacerolada convocada por las redes.

Évole: ¿A ti te gustó el discurso del Rey?

Milá: No, nada. Sería la primera pregunta que le haría. ¿Quién le escribió ese discurso? ¿Cómo aceptó darlo? No lo entendí. Pero no solo le preguntaría eso. Porque la angustia que tiene que estar pasando este hombre en medio de esta crisis feroz no pudiendo desembarazarse de la red que le oprime, social y familiarmente, debe ser muy grande.