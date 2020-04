Indignación con Susanna Griso y Nacho Abad por respaldar que Canarias sea el ‘conejillo de Indias’ del coronavirus

Susanna Griso y Nacho Abad indignaron a los habitantes de las Islas Canarias. Durante el debate sobre las medidas de ‘desescalada’ del estado de alarma y confinamiento, ambos vieron con buenos ojos que una de las islas sirva de ‘conejillo de Indias’ para medir cuál es el impacto alcanzado y, posteriormente, trasladarlo al resto de España. Sin embargo, no todos se mostraron especialmente optimistas con el planteamiento defendido este 15 de abril en ‘Espejo Público’.

A través de las redes sociales se mostró el rotundo rechazo a utilizar una isla como parte de un experimento científico. En este sentido, han criticado el planteamiento defendido por Nacho Abad. “Te están diciendo que abras la sociedad dentro de la isla, sin contacto con el exterior. A mí me parece interesantísimo, ya que somos un país que tiene islas y que están aisladas por el mar, probemos”, defendió el reportero que estuvo detrás de la gran polémica cuando acudió tosiendo y sin guantes al hospital de campaña del IFEMA.

No obstante, Abad reconoció que la medida requerirá del apoyo de los ciudadanos que se verán implicados en el experimento: “Probemos en una de las islas, si ellos quieren, para ver cómo funcionan [las medidas de desescalada] y tomar nota y aprender”. Una línea en la que se mostró cómoda Susanna Griso, quien defendió que “sobretodo porque nos serviría al resto para tomar nota si funcionan estas medidas de desescalada”.

La presentadora afirmó que, a pesar de que aún no está oficialmente planteado, es “una opción que no se descarta por parte del Gobierno”. Sin embargo, las primeras reacciones son de rechazo absoluto por parte de los ciudadanos de la comunidad autónoma. De ahí que a través de las redes sociales se registraran duras críticas contra los periodistas del programa ‘Espejo Público’.

“Susanna Griso y Nacho abad. Tengo una idea mejor. Os contagiáis vosotros, algunos familiares (cosa que no me gustaría nada de nada) y os damos una Villas en canarias y hacemos con Vosotros los experimentos de conejillos de india. Pero ojo!!! Solo si queréis. Nosotros no queremos”, se quejaba un usuario a través de las redes sociales.

El futbolista Omar Perdomo, jugador del San Fernando, también ha valorado las palabras de la presentadora y su reportero: “Vergüenza ajena me ha dado ver este vídeo de @EspejoPublico ¿piensan que los canarios somos un experimento? Ni los canarios ni ninguna persona debería ser ejemplo de esto, ustedes van a trabajar con un traje y piensan que son más que los demás? ineptos…por no llamarlos otra cosa”.

Telecinco y sus tropiezos con el COVID-19

Sólo hace unas semanas se desató una avalancha de críticas para el programa ‘Espejo Público’ (Antena 3), presentado por Susanna Griso, después de que este 27 de marzo de 2020 uno de sus colaboradores entrase sin permiso en un almacén de comida en IFEMA.

«Nos hemos colado aquí, no sé si podemos, pero bueno», comenta el periodista mientras recorre la instalación. Los víveres que se almacenan seguramente estarían destinados al hospital de campaña de IFEMA.

«Zumos, maíz, dulce, leche…», señala el periodista.

La imagen es muy llamativa ya que el reportero recorre la instalación con la mascarilla bajada y solo lleva un guante. El reportero guía al cámara: «Vamos a aprovechar y entramos hasta el final».

Desde el plató Griso y el resto de colaboradores alaban la acción del periodista. «Hay que aprovechar que no te ven», comenta Susanna Griso entre risas.

«Mejor pedir disculpas que pedir permiso», agregan.

En un momento de la conexión, el periodista señala un palé con cajas de agua y comienza a toser. Lejos de seguir las advertencias sanitarias, se lleva la mano que no tiene guante a la boca y a continuación coge uno de los carros para desplazarlos.

«Voy a quitar esto un momentito», afirma.

Para despedir la conexión, Griso felicita al reportero por el trabajo: «Enhorabuena por mostrarnos lo que el ojo no ve habitualmente».

Fiebre en directo

Así ocurrió este lunes 13 de abril durante la emisión de Telecinco, donde un reportero se trasladó hasta el hospital de campaña instalado en IFEMA para mostrar cómo funcionan las cámaras que miden la temperatura, las mismas que desvelaron que daba 38 grados de temperatura, lo que encendió las alarmas del recinto.

La nueva tecnología, que fue implementada con éxito en países como China, colocó en una comprometida situación al periodista, quien intentó argumentar su temperatura:

“Cuando estoy delante de ella, tenéis que estar viendo mi temperatura corporal. Qué pasaría…bueno, ahora mismo está saltando porque llevamos varias pruebas y nos hemos puesto un poco nerviosos… pero eso es lo que pasa, que se marca mi nombre en rojo y salta una pequeña alarma”, afirmó visiblemente incómodo.

La situación aumenta la tensión entre el hospital de campaña de IFEMA y la prensa, ya que no es el primer caso donde un reportero podría estar poniendo en peligro la salud de los pacientes que han dado positivo en COVID-19.