El encuestador Narciso Michavila aniquila a Tezanos lamentándose del «fraude surrealista del CIS»

El último barómetro del CIS de Tezanos en plena época de pandemia coronavirus pasará perfectamente a la historia como uno de los más nefastos de nuestra democracia. Precisamente por eso, porque tiene ciertos tics que son de todo menos demócratas.

Los analistas -y el resto del opinadores mediáticos- están que trinan con este intento lamentable de ‘Tenazas’ Tezanos de dar un absurdo empujón a Pedro Sánchez y su Gobierno en medio de la crisis más importante en España de las últimas décadas. Entre ellos, Narciso Michavila, presidente de GAD3, una empresa de estudios demográficos que sabe bien lo que hay detrás de cada trabajo de este tipo, y que desde ‘El programa de Ana Rosa’ soltó sapos y culebras contra Tezanos por el desprestigio a una empresa pública como es el Centro Investigaciones Sociológicas.

La encuesta entera es un fraude, es la primera vez que el CIS no utiliza su nombre para llamar a los españoles, sino el de la subcontrata, porque no se atreven a llamar con el nombre del CIS. Es surrealista totalmente.

Nosotros no le estamos preguntando a la gente el voto, porque en este momento con la que está cayendo yo no someto a mis entrevistadores a eso.

Nunca hemos tenido tanta necesidad de servicio público como ahora mismo, y necesitamos preservar el prestigio del CIS. Esto es una antiencuesta, y lo sabemos todos; todos los institutos en el sector estamos haciendo más investigación que nunca online y telefónica. La población sabe que cuando una encuesta falla no son ellos los culpables, sino el manipulador de la encuesta.

Y una de las preguntas que más polvareda ha levantado es la de los bulos. Michavila al habla:

Lo que más me preocupa de esta pregunta es que evidentemente parece que la gente está a favor de la censura, cuando en la realidad no hay nada más potente para parar una pandemia que la verdad. La gente no busca la censura sino que los medios cuenten la verdad. Es absolutamente absurdo.

Por culpa de estos planteamientos, y no es un problema político, el CIS estará en los escombros cuando Tezanos lo abandone.

Si Tezanos quiere transparencia, que publique los datos de las empresas que las han hecho y las encuestas anónimas.