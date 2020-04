Lamentable defensa: Ferreras corta la respuesta de Iglesias cuando iba a dar cuenta de sus quejas contra la sentencia de Isa Serra

Son así en laSexta. Antonio García Ferreras y los suyos intentan, siempre por medios sibilinos, evitar las situaciones angustiosas para los suyos, los del Gobierno. Así que este 23 de abril de 2020, dando desde ‘Al Rojo Vivo’ la señal en directo de la rueda de prensa de Pablo Iglesias como Vicepresidente Segundo del Ejecutivo, cortaron en el momento clave.

Durante más de media hora el ministro Salvador Illa y el propio Pablo Iglesias habían explicado con más detalle la forma de suavizar el confinamiento que se va a llevar a cabo para los niños a partir del próximo día 27 de abril, concretamente Iglesias haciendo el bobo; y después contestaron a las preguntas de los periodistas.

Sin embargo, desde la señal de laSexta jamás llegó la respuesta del podemita a una de las preguntas del periodista de OkDiario, Joan Guirado, relativa a las pésimas reacciones de algunos en Podemos ante la sentencia a Isa Serra.

Ferreras cortó en directo, justo en el momento en el que Iglesias iniciaba su respuesta.

Nosotros se la pegamos aquí. Obviamente el podemita dice que él no hizo nada…

A propósito de la decisión judicial; las decisiones judiciales hay que acatarlas y yo así lo dije. Yo estoy convencido de que el Tribunal Supremo va a dar la decisión a Isa Serra cuando recurra. También hay que recordar que el Estado de Alarma no prohíbe que la gente pueda criticar una sentencia judicial que no le guste y aún así yo evité hacerlo por prudencia. Yo no dije lo que pienso de la sentencia, que se lo puede estar usted imaginando. Yo dije que hay mucha gente en este país que la justicia no es igual para todos.