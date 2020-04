Salvaje choque en el que Javier Negre ajusta cuentas con Risto en directo: «¡Eres un demagogo y un manipulador!»

Si la jornada de 27 de abril de 2020 va a pasar a la historia por algo es, sin duda, por el desenlace del #MerlosPlace en medio de una brutal pandemia que azota a España. Mediaset se hizo con las riendas de la historia espectacular de salseo entre el periodista Alfonso Merlos, la ex gran hermana Marta López y la reportera Alexia Rivas.

Lo más importante del día a nivel mediático se centró en esta tremenda historia y en los canales y programas de Mediaset después de un fin de semana de lo más movidito con Sálvame Deluxe a tope, igual que Socialité y Viva la vida volcados con el tema. Todo arrancó con Alfonso Merlos ya en lunes desde primera hora dando las primeras declaraciones en ‘El programa de Ana Rosa’, donde sufrió los chascarrillos de la presentadora y la inquina manifiesta de la tertuliana Esther Palomera.

Después prosiguió en Ya es mediodía, con Isabel Rábago hablando en boca de Marta López a la reacción de las palabras de Merlos, para unos minutos después, que Sálvame contara con Marta López para seguir estirando el chicle. Tanto lo estiraron, que al final todo terminó en una bronca como pocas se recuerdan por parte de Jorge Javier, absolutamente fuera de sí.

Para terminar la jornada, Alfonso Merlos participaba en Todo es mentira, donde salía por peteneras con Risto Mejide… Y el redoble de tambores quedaba para el final, cuando Joaquín Prat juntaba entre un programa y otro, con el cambio a Cuatro al día, al propio Risto con otro actor indirecto de esta tragicomedia: Javier Negre. Se dijeron de todo menos ‘bonito’:

Risto Mejide: Ah, por cierto, dile a Negre que yo no tengo nada por lo que pedir perdón, que se revise los vídeos.

Javier Negre: «Risto, lo que tienes que pedir es perdón a mi madre. Porque te inventaste que me habías despedido de tu programa y lo tengo probado. Y la gente de tu equipo sabe que yo no iba al programa por la decisión de mi periódico de no ir a tu programa que trata mejor a golpistas que a periodistas constitucionalistas. ¡Eres un demagogo y un manipulador! ¡Pide perdón!

Risto Mejide: «Habló de putas la tacones».