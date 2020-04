Esther Palomera se pasa de lista con María Claver y se come un zasca mayestático

Esther Palomera fue de listilla con María Claver, y lo acabó pagando.

La tertuliana, ex de La Razón, y ahora enrolada en las filas de Ignacio Escolar en eldiario.es, intentó, como se dice coloquialmente, ‘trolear’ a Claver, y se llevó un corte brutal.

«Lo que no entiendo es cómo el presidente del Gobierno no ha llamado a la doctora Claver para que le haga un plan de desescalada«, argumentaba, con mucha ironía y mala leche Palomera, sobre los intentos de Clave de explicar por qué no era una buena idea empezar la desescalada sin tener un plan detallado y sobre todo, explicado.

«Seguramente te llamó a ti al principio, le dijiste que era una simple gripe y no ha vuelto a llamar a nadie más», respondió la aludida. Palomera no supo ni pudo reaccionar, pero el ‘zasca’ se escuchó hasta en la redacción de eldiario.es, donde es adjunta al director.

Y es que fueron muchos los tertulianos ‘progresistas’, muy afines a las tesis de Moncloa y Ferraz los que, al inicio de la pandemia que se nos venía encima, abogaron por responder que esto era una simple gripe que se acabaría pasando sin provocar los enormes destrozos sanitarios y económicos que desgraciadamente ha acabado causando el coronavirus.