Pillada: acusan a la directora de Público de recibir órdenes de Moncloa en su móvil en pleno directo en TVE

La acusación es fuerte. Pero el vídeo también lo es. Lo sirve en caliente, y recién salido del horno de Rosa María Mateo la ‘Plataforma TVE Libre’, muy crítica con la actual dirección de Televisión Española.

A esta plataforma no se le pasa ni una. Y es que en esta TVE pasan muchas cosas. Algunas tremendas. Las imágenes muestran a la tertuliana Virginia P. Alonso, directora del diario ‘Público’, casi tan afín a las tesis de Podemos como el online podemita ‘La Última Hora‘, leyendo directamente de su teléfono móvil. ¿Órdenes de arriba? Puede ser, a tenor de lo nerviosa que se ha puesto en su reacción anterior: «Es tan absurdo este comentario que da risa. Simple y llanamente MENTIRA. Llevo siempre todas mis notas para las tertulias en el móvil y por eso lo consulto».

La tertuliana d ⁦@publico_es⁩ ⁦@Virginiapalonso⁩ recibe instrucciones x el móvil mientras interviene en ⁦⁦@Desayunos_tve⁩ . Aquí se ve cómo lee argumentario d ⁦@PSOE⁩ ⁦@PODEMOS⁩ cuando ⁦@pedroj_ramirez⁩ habla del rescate q con Rajoy no hubo pic.twitter.com/gTXNCWp6U6 — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) May 13, 2020

Sin embargo, ella va a ‘Los Desayunos‘ del nada neutral Xabier Fortes por defender los postulados de Moncloa, por lo que tampoco es tan descabellado que estuviera leyendo en directo las órdenes que recibía. En esta profesión todos sabemos cómo funcionan las tertulias, no solo en la pública, y que el poder gubernamental coloca en las televisiones a sus tertulianos favoritos para que dicten sus consignas. Son los llamados ‘tertulianos de cuota’ (de partido).

La ‘Plataforma TVE Libre’, que está harta de las barrabasadas cometidas por Rosa María Mateo, y si no consulten toda nuestra hemeroteca, no le pasa ni una a la actual dirección. Fortes es uno de sus señalados favoritos. Y en su programa ha acaecido la polémica: «La tertuliana de Público recibe instrucciones en el móvil mientras interviene en ‘Los Desayunos’. Aquí se ve como lee argumentario de PSOE y Podemos cuando Pedrojota Ramírez habla del rescate que con Rajoy no hubo».

Efectivamente, en el vídeo, Alonso lee directamente de su móvil para decir lo siguiente:

Esta situación es totalmente distinta (a la del anterior rescate). Para empezar, no hay ahora mismo un límite de déficit porque la Unión Europea lo ha anulado porque esta situación afecta no solo a España sino a todos los países. Si hubiera un rescate no sería como en la época de Rajoy porque la UE no exigiría recortes ni ajustes porque no habría ‘hombres de negros’ (que por cierto, Virginia, no vinieron a España, sino a Grecia) así que no agitemos fantasmas que todavía no existen.

Como pueden comprobar, es el mismo argumento en torno al hipotético rescate que defiende Moncloa: con Rajoy nos rescataron, con Sánchez eso no ocurrirá jamás. Para quién dude si el argumentario de la directora de Público difiere del del Gobierno, echemos un vistazo a la prensa económica: (Pedro Sánchez deja claro que las ayudas movilizadas por el Eurogrupo «no suponen ningún rescate» de España, Expansión 9 de mayo de 2020); Sánchez: “El MEDE no es un rescate, sino una respuesta común de la UE a la crisis” (Invertia, 9 de mayo de 2020).

Virginia Pérez Alonso sustituyó en la dirección de ‘Público’ a Ana Pardo de Vera. Habría que recordarle a la actual directora que es lícito que las sospechas se ciernan sobre ellas. Pardo de Vera fue la mujer que intentó colocar Pablo Iglesias como ‘jefa’ de Televisión Española tras la moción de censura a Mariano Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a hacerse cargo del Ejecutivo por primera vez. Los tentáculos de la izquierda son numerosos y el aparecer eternamente vinculadas, tanto ellas como su medio, a un determinado partido político, ahora en el poder, les hace ser muy mal vistas en los medios públicos, que pagan todos los españoles y deberían estar exentos de ‘tertulianos de cuota’ que replican argumentos directamente enviados por sus asesores.

Querida compañera Natalia: porque es lo q parece. Y porque su argumento es incierto. Pero vamos, te deseamos una feliz relación con el periodismo de Público — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) May 13, 2020