Lluvia de palos de Ana Rosa a Simancas por decir que la culpa del pacto del PSOE con Bildu es del PP

El documento firmado por el PSOE junto a Bildu quedará ya para la historia de la política española por la vergüenza que supone para los socialistas firmar algo con los herederos del terrorismo etarra y por el dislate que han protagonizado con el dichoso documento.

Apenas 24 horas después siguen desde el Gobierno y el partido del Ejecutivo intentando explicar las razones del desaguisado pero no lo consiguen por mucho que se esfuercen. Fue encomiable el esfuerzo de Rafael Simancas en Telecinco este 22 de mayo de 2020 tratando de justificar semejante afrenta, pero solo pudo ponerse a cubierto de una sonora lluvia de palos que le metió la propia Ana Rosa Quintana:

[…]

Simancas : Claro, no queremos dejar en blanco el BOE, sino sustituir unas medidas por otras.

Simancas : No, eso lo dice usted. El fin de salvar vidas sí justifica los medios de derogar la reforma laboral, y creemos firmemente en él.

[..]

Ana Rosa: ¿Usted cree que a mucha gente del PSOE le ha gustado ver la firma de Bildu al lado de la del PSOE en un documento que ya queda ahí?

Simancas: Nosotros necesitábamos votos, el contador estaba muy ajustado y si lo que nos pedían era algo razonable de derogar la reforma laboral pues nosotros ejercimos nuestra responsabilidad porque para nosotros la prioridad era mantener el estado de alarma para salvar vidas.

Ana Rosa: Pero imagínese que usted ve un documento del logo del PSOE con el de Vox porque van a salvar vidas con eso, ¿no le parecería raro a sus votantes? Y tienen 52, no 5.

Simancas: Si Vox se hubiera mostrado favorable a mantener el estado de alarma, no sería Vox, no me voy a poner en hipótesis imposibles.

Ana Rosa: Que yo sepa no tienen ninguna muerte a sus espaldas, Bildu sí, es un pequeño matiz.

Simancas: No es pequeño, pero Vox nunca se ha puesto a colaborar, solo para derrocar a este Gobierno aprovechando esta crisis.