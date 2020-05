El portavoz de la Fundación del Toro de Lidia destapa en plena TVE la censura del ministro Uribes y el vicepresidente Iglesias

El sector taurino, en pie de guerra por la falta de ayudas.

Los toros han quedado fuera del paquete de ayudas que el Ministerio de Cultura prepara para otros sectores culturales como el cine, el teatro, la música,…

El presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín, ha exigido la dimisión del ministro Juan Manual Rodríguez Uribes por «discriminarlos» y desean conversar con otro ministro que entienda «la cultura en toda su amplitud».

En el plató de ‘La Mañana’ (TVE) han coincidido el portavoz de la Fundación, el periodista Chapu Apaolaza, y la presidenta del partido antitaurino PACMA, contraria a dedicar ni un solo euro de ayudas a a la tauromaquia, que pretenden abolir.

Chapu Apaolaza: Lo extraño sería que un Gobierno no cumpliera la Ley, ¿verdad Laura? Por sus gustos imagínate que cualquier gobierno que no tenga una postura cercana al animalismo entendiera que vosotros no sois merecedores de las subvenciones que os corresponden por ley. Estamos en un país libre donde hay que cumplir los dictámenes del Tribunal Constitucional, que dice que la tauromaquia es Patrimonio Cultural de España, lo consideres tú legítimamente o no le guste al ministro. Ahí viene el problema. El mundo del toro ha exigido muy poquito y ahora se ve discriminada porque otros sectores culturales reciben la ayuda y ahí no está la tauromaquia. La gente del toro hemos hecho una conclusión: la tauromaquia no está y la música sí. La tauromaquia tiene 39 millones de espectadores al año, el segundo espectáculo cultural después del cine. El cine recibe 70 millones de ayudas, el toro 65 mil euros. La tauromaquia genera por IVA 122 millones de euros al estado. Pero no es del gusto del ministro Uribes. Vivimos en un país libre en que sus mandatarios no pueden guiar su actuación por su gusto y eso tiene un nombre, censura, apuntalado por el vicepresidente del gobierno que dijo que no se sentía cómodo con la tauromaquia. Nosotros le decimos que la cultura no es cómoda ni incómoda pero no está para ‘acomodar’ al vicepresidente del gobierno. La Cultura es libre.

Laura Duarte: El ministerio no ha atendido a todo el sector cultural, hay gente que ha quedado fuera de esas ayudas. Pero el animalismo no recibe subvenciones, ojalá las recibiéramos. Nos financiamos con las cuotas de nuestros afiliados. El debate está en la Cultura, la mayoría de la sociedad rechaza la tauromaquia. Se decidió no emitir corridas de toros en TVE para proteger a la infancia. La ONU insta a España a que se proteja a los niños

Chapu Apaolaza: ¿Dónde está esa decisión? ¿Hay una decisión? Creo que no existe

Laura Duarte: Más allá de eso la cultura no va a entenderse eternamente como lo que ha sido siempre Cultura. La cultura evoluciona y la sociedad evoluciona, lamento que vayan a dar ayudas como tememos pero reivindicamos que sea prohibida.

Chapu Apaolaza: La cultura popular es lo que dicen los pueblos, no lo que dices tú. ¿Te gustaría que la tauromaquia no existiera pero hay otras muchas más cosas que tampoco te gustaría que existieran, ni la gastronomía, ni la ganadería. Tu partido defiende acabar con la ganadería. Es decir, tu problema es con los ganaderos, es con los restaurantes. Y no tienes subvenciones, ¿sabes por qué? Porque no os han votado. En todo caso, yo defiendo el derecho de las minorías como la tuya de expresarse. Te pido el mismo derecho para nosotros.