La rabieta de Hugo Sierra que acaba con la paciencia de Jorge Javier Vázquez: «No me vengas con cuentos»

Hugo Sierra ha mostrado una vez más el mal humor que tiene en la semifinal de ‘Supervivientes 2020’ celebrada el pasado jueves 28 de mayo de 2020.

El exnovio de Adara Molinero fue protagonista de un tenso momento al criticar que todos sus compañeros habían recibido visitas de sus familiares antes de hacer la prueba de líder y él la había recibido en último lugar, algo que «le había perjudicado».

Esta rabia se unió a que Hugo no se alzó con la victoria, que sí la consiguió Ana María Aldón, que ha sido la finalista directa de la edición. Por este motivo, el superviviente estalló contra la organización del programa alegando que no habían jugado en las mismas condiciones.

Jorge Javier Vázquez, presentador del espacio, explicó a los espectadores lo que había ocurrido: «No os lo vais a creer, pero Hugo lleva un cabreo de campeonato por haber perdido la prueba y no ser líder… Dice que le hemos perjudicado porque todos los concursantes han visto a sus familiares antes del juego de líder y él no».

Por su parte, Hugo declaró: «Me gusta jugar siempre con las mismas condiciones que los demás, nada más», expresaba con un monumental cabreo. «Si puedo estar aquí, que es una cosa bonita, me hubiese gustado tenerlo antes. Nada más… Porque aquí después de 100 días que no veo a nadie… No sabes ni lo que pensar».

Jorge Javier Vázquez quiso zanjar el asunto rápido: «Te equivocas, no me vengas con cuentos, ¡no me vengas con cuentos!«, interrumpía el presentador desde plató. «Son unos cuentos ridículos como los del abuelo cascarrabias, por ahí no. Si quieres buscarte una excusa búscatela algo más elaborada pero no esa ‘chuminada’. ¡Stop!«.