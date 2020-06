Las inquietantes toses de Ábalos que han levantado todas las alarmas durante su entrevista en TVE

El ministro de Transportes José Luis Ábalos ha protagonizado una inquietante escena durante su entrevista en ‘La Mañana’ de TVE que ha levantado todas las alarmas.

El ministro del Gobierno socialista, que ha tenido que comparecer en la televisión pública en un día delicado tras la publicación del polémico y controvertido vídeo de Irene Montero reconociendo que el coronavirus restó afluencia a las manifestaciones feministas del 8-M, sufrió un ataque de tos que preocupó incluso a su entrevistador, Diego Losada: «¿Tose usted? ¿Está bien?».

Ábalos le sacó de su preocupación asegurándole que ya estaba repuesto, recibiendo un cumplido: «Por lo menos tose al codo, eso es lo correcto».

Defensa de Irene Montero: «Nadie, ni la ministra, sabía la dimensión del problema»

Más allá de esta anécdota, el ministro de Transportes ha salido en defensa de Irene Montero en el día en el que se publicaban sus declaraciones ‘off the record’, ya virales.

«Hay que contextualizarlo. En aquel momento, no sabíamos la dimensión del problema. «Se trata de una conversación que no creo que sea muy correcto utilizar cuando uno se presta a entrevistas. Hay que contextualizarlo. Lo que no sabíamos era la dimensión del problema y solo teníamos unos pocos datos»

Plantea que a partir del 8 de junio se pueda viajar entre provincias o comunidades que estén en Fase 3

Ábalos ha planteado en dicha entrevista que existe la posibilidad de que a partir del 8 de junio de 2020 se pueda viajar entre provincias y comunidades autónomas que estén ya en la Fase 3 de la desescalada.

En cualquier caso, ya habrá comunidades que puedan entrar en fase 3, y por lo tanto, en función a los datos de movilidad y de consideración de las comunidades autónomas, se puede establecer una movilidad dentro de una comunidad autónoma o de comunidades que estén dentro de la misma fase»