Jorge Javier Vázquez, cazado: insultos telefónicos a Losantos, Casado, Abascal y a Díaz Ayuso

El presentador estrella de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, sigue siendo fuente de conflicto. Después de sus polémicas afirmaciones políticas (desatado durante la pandemia y su tele de “rojos y maricones”), sus choques con colaboradores del programa o la caída histórica-en parte por su sectarismo- de las acciones de Mediaset; llega ahora unas manifestaciones incendiarias del presentador a una radio independentista catalana.

Por teléfono, desmelenado -quizás pensando que sus palabras no iban a transcender más allá del ámbito local- Jorge Javier, además de hablar de Belén Esteban como les hemos contado en Periodista Digital, hacía otro de sus manifiestos políticos basándolo en los débiles argumentos en ensuciar el nombre de quienes no piensan como él, es decir la derecha española e instituciones como la Corona.

En declaraciones a RAC1, recogidas por Periodista Digital, el presentador de Telecinco comienza arremetiendo contra Federico Jiménez Losantos: “Yo no conozco a nadie que escuche a Jiménez Losantos, nadie de mi entorno. Aunque al final te llega lo que dicen de mí. Esto es lo que hay. Yo soy lo que soy y digo lo que pienso. Tú no puedes abstraerte de lo que está pasando en la sociedad. El ambiente crispado en la sociedad se traslada al plató”.

Poco después llegan, en el programa conducido por Jordi Basté, las descalificaciones a Vox: “no era consciente de que el franquismo sigue tan vivo en España. Y no se va a extinguir. Gente de mi generación les inculcan a sus hijos ideas fascistas y de extrema derecha. Esa ideología va a permanecer durante muchos años”.

Y prosigue contra los de Santiago Abascal: “No digo el barrio de Salamanca, pero yo sé que por ciertos sitios es conveniente que no vaya a pasear solo o a ciertas horas de la noche. Evitar multitudes o mucha gente joven. Sabes que el insulto te va a caer. Sale agazapada mucha gente que ahora tiene excusa para decirte cualquier cosa, ‘maricón’… Han aflorado sentimientos escondidos, gracias a que ciertos partidos políticos les han dado rienda suelta y animado a que salgan».

Pero, sin duda, peor parado sale el PP. Defiende a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias y para ello ataca a los populares: “yo votaría por PSOE-Unidas Podemos. Estoy feliz con este gobierno y doy gracias a Dios que no estén los otros en el gobierno».

«No imagino un país gobernado por Pablo Casado. Pero puede suceder, ¿eh? Que ahí está Isabel Díaz Ayuso en Madrid y allí en Barcelona tenéis a Cayetana [Álvarez de Toledo]”.

Y concluye con un ataque al Rey Felipe VI: Alguien espera algo de Felipe VI? Ni está ni se le espera. Ahora habla el Rey y nos da igual, y ahora podemos decir que no les gusta, que no se entera, y que estamos desencantados con él y su padre, llevando una vida de esplendor, cuando el país estaba devastado. Ahora no nos tragamos nada, hemos crecido. Ya no nos ponemos firmes cuando habla el Rey. Antes vivíamos muy engañados”.