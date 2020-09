La Asociación de Víctimas del Terrorismo se tira a la yugular de HBO por «manipular» y avalar las tesis de ETA

¡Buena la que han liado los de HBO con la promoción de ‘Patria‘!

La promoción de la serie basada en el ‘bestseller’ de Fernando Aramburu, que el 27 de septiembre de 2020 pasará de la letra impresa a la pantalla, no ha podido tener peor comienzo.

El cartel utilizado para ir ‘calentando’ al personal ha generado todo un río de críticas y, evidentemente, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha emitido un duro comunicado en el que se carga contra el canal por la manipulación que se ha intentado hacer de ETA, poniendo a la banda terrorista en el mismo nivel que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La asociación presidida por Maite Araluce asegura estar molesta con HBO por la burda promoción de ‘Patria’:

Considera la AVT que es inconcebible poner en la misma escala a policías y a terroristas:

Entiende la organización de Araluce que no se puede equiparar un abuso policial aislado con toda la brutalidad ejercida durante décadas por la banda terrorista ETA:

E insta al canal a que modifique el cartel de esa serie por ser una clara ofensa para las víctimas del terrorismo:

El propio autor de ‘Patria’, Fernando Aramburu, ha dejado clara su opinión sobre el cartel elegido por HBO España para ilustrar la promoción de la serie y el veridicto es claro, no le ha hecho ni pizca de gracia:

El primer cartel promocional de la serie de televisión Patria me parece un desacierto. A diferencia de numerosos opinantes precipitados, he visto los ocho capítulos de la serie. Hay en dichos capítulos una o dos secuencias que me chirrían; pero la trama es en líneas generales próxima a lo que yo narré en mi novela, con una clara línea divisoria entre quien sufre y quien hace sufrir; al mismo tiempo, con un nítido propósito de mostrar la circunstancia humana de cada uno de los personajes.

Los pasajes de la filmación en que se muestran escenas de atentados de ETA son explícitos y están claramente vinculados a la ideología que los propició, no dejando margen alguno para lucubraciones justificadoras. También quedan claras las consecuencias del terrorismo en la vida privada de quienes lo padecieron.

Juzgo que este primer cartel (seguirán otros menos susceptibles, según creo, de generar polémica) no es suficiente para formarse una impresión completa de la serie, por más que esta incluya, como mi novela, un episodio de malos tratos en comisaría, cosa que solía ocurrir, si bien a espaldas de la ley; ley, que como se sabe, fue aplicada en ocasiones con resultados condenatorios.

Atribuyo el cartel a una estrategia de márquetin que no comparto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace.