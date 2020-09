El nuevo vacile de Fernando Simón a los españoles sienta como una patada en el trasero hasta a Esther Palomera

Fernando Simón ha dado la puntilla, en plena segunda ola de contagios en España de la lacra del coronavirus, a los que ya estaban hartos de su gestión. Y no eran pocos.

El máximo responsable de la gestión de la pandemia en nuestro país, o al menos el portavoz de todo ello, fue pillado en el mes de agosto, cuando los contagios volvían a incrementarse, surfeando tranquilamente en una playa de Portugal, y ahora vuelve de vacaciones al mar pero con dos pecado exacerbados: está grabando un programa de televisión y en el mismo momento en el que la pandemia se vuelve a desbordar en la nación.

Así que muy pocos son los defensores que después de esto le quedan a Simón, quizás solo aquellos exaltados que le erigieron en una figura de interés, que le pusieron en camisetas y le veneraban, y quizás solo los que le sostienen en su puesto para que las cabezas a cortar no sean las suyas propias.

En El Programa de Ana Rosa de Telecinco de este 17 de septiembre de 2020, todos los analistas políticos al unísono se mostraron contrarios a estas andaduras de Simón haciendo tele con Jesús Calleja, pero especialmente sangrante y sintomática parece la reacción de Esther Palomera, la periodista de eldiario.es siempre situada a la izquierda extrema:

A mí me pareció que cuando se le hizo la crítica por irse unos días de vacaciones a una playa en Portugal me pareció tremendamente injusto, todo el mundo tiene derecho a tener unos días de vacaciones, pero ha llegado un momento en que igual el personaje ha superado a la persona de Fernando Simón.

Además de ella, Esther Esteban e Inda apuntalaron al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias:

Esther Esteban: A mí me da bastante vergüenza ajena con la que está cayendo. Me parece que es el mundo al revés, en este momento.

Eduardo Inda: El problema es que Fernando Simón es el tío más incompetente que hay sobre la faz de la Tierra. No me preocupa que vaya al programa de Calleja, que me parece hasta bien, es que somos el país número uno con más muertos per cápita, con más contagios, con más sanitarios contagiados.