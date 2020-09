Sonsoles Ónega rompe su silencio y confiesa que está abierta al amor de nuevo

La presentadora de Telecinco Sonsoles Ónega se encuentra en un gran momento profesional. La periodista arrasa en televisión con su programa ‘Ya es mediodía’ y este verano dio el salto al ‘prime time’ con ‘La casa fuerte’.

Ahora, Sonsoles acaba de publicar su último libro ‘Mil besos prohibidos’, una historia de amor entre una mujer, Costanza, y un sacerdote que ha presentado en ‘Sálvame’ este 25 de septiembre de 2020. Allí mantuvo una conversación íntima con Carlota Corredera con la que ha hablado de su vida personal un año después de romper su matrimonio con Carlos Prado.

Sonsoles ha confesado que no está enamorada «porque todavía no he conocido a quien me pueda enamorar» pero sí se encuentra abierta a encontrar a su media naranja: «No estoy enamorada pero eso no significa que no tenga ganas de vivir una historia (…) Que la vida nos sorprenda«.

«He pasado mi tiempo de no me apetece, he tenido mi duelo de la separación, eso es una realidad».

Y, mientras esto se produce, Ónega vive el amor entre las páginas de su novela: «Los que no tenemos en la vida esos amores, los escribimos, ficcionamos, vamos que este libro es terapéutico». «¿Pero estás receptiva?», preguntaba Corredera y Sonsoles contestaba: «Sí ¿Por qué no?».

La periodista ha destacado el cariño y amor hacia sus hijos, Gonzalo y Yago. Como ella misma asegura en los agradecimientos de su propio libro: “Siempre serán mi amor”.