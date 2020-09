Mofas de Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros hacia Marta López por votar a VOX: «Se nota que no entiendes»

Una vez más, la política ha llegado al plató de ‘Sálvame Deluxe’ (Telecinco).

Fue en la noche de este 26 de septiembre de 2020 cuando Marta López sufrió una humillación por parte del presentador Jorge Javier Vázquez y el colaborador Kiko Matamoros, después de que la ex Gran Hermana confesara el partido al que vota.

Marta López acudía al espacio junto a su actual pareja, Efrén Reyero, para someterse este a un polígrafo. Durante una de las preguntas, el conductor del espacio soltó una auténtica bomba. «Me he enterado que Efrén es del PSOE y Marta López de VOX». «Tú, Marta… ¿Cómo lo vas a llevar?», continuaba Jorge Javier.

«Estoy acostumbrada, no pasa nada. No discuto por política porque no entiendo«, revelaba Marta. La historia causó un estallido den carcajadas de Jorge Javier Vázquez. «Coño, entonces no seas de VOX», le espetaba Matamoros a Marta tras escuchar la respuesta de la colaboradora.

El asunto iba más allá e incluso Matamoros, se burlaba recriminándole: «Se nota que no entiendes».

Belén Esteban, que se encontraba en el plató, reaccionó sorprendida que Marta no quisiera opinar sobre política. La colaboradora ya tuvo este verano un fuerte encontronazo con el presentador ya que Jorge Javier Vázquez no acepta crítica alguna al Gobierno de Pedro Sánchez.

– no discuto sobre política porque no entiendo + pues entonces no votes a v*x… se nota que no entiendes pic.twitter.com/OBMzkYerRQ — peri keating (@T5Comento) September 26, 2020

Burlas constantes a los colaboradores que no acatan los preceptos de la izquierda

Despreciar a los que no comulgan con la izquierda es algo habitual en este programa de Telecinco. También el colaborador, Antonio Montero, sufrió un linchamiento del presentador hace unos meses al confesar que votaba también al partido liderado por Santiago Abascal.

De hecho, fue a Antonio Montero al que Jorge Javier Vázquez le gritó en directo que “‘Sálvame’ es un programa de rojos y maricones” tras una bronca política.

También fue a este colaborador a quien el presentador le prohibió hablar de sus ideas políticas lo que provocó que el periodista le tachara de “fascista”