La desternillante reacción de Matías Prats tras el chorreo de las redes por un icono en las noticias de Antena 3

Hay que quitarse el sombrero ante Matías Prats.

Solo él es capaz de convertir en un momento divertido lo que en otras televisiones sería un drama a cuenta de una pifia que, dicho sea de paso, era bastante perdonable.

Todo vino a colación por una información que en las noticias del mediodía del 27 de febrero de 2021 en Antena 3 se dio sobre las vacunas del coronavirus.

Más que el contenido, las redes sociales se fijaron en el continente y más en concreto en el icono representado para los mayores de 55 años.

El dibujo elegido por el grafista se correspondía más bien con una persona de mucha más edad que alguien con 55 ‘tacos’.

Pero lo cierto, tal y como confesó Matías Prats en el informativo nocturno de ese 27 de febrero de 2021, a todos se les pasó por alto, empezando por él mismo.

De hecho confesó que de no haber sido por la presión de las redes sociales, seguramente no se habrían percatado de la exageración en ese dibujo.

Así fue el momentazo protagonizado por el presentador de las noticias del fin de semana de Antena 3:

Ángel, me vas a permitir que recordemos un momento de nuestro informativo del mediodía porque ha tenido, lo que les voy a contar, bastante repercusión. Hablábamos de la vauna de Pfizer y de Moderna y a qué grupos estaban siendo destinadas. En ese momento no reparamos en ello, por lo menos yo, pero después alguien nos lo ha hecho ver.

Y procedía se centrarse en una parte concreta del gráfico:

Observen este icono, el que hace referencia al grupo mayores de 55 años, grupo en el que me encuentro yo. Algo exagerado, ¿verdad? Nuestro grafista, nuestro compañero Carlos, querido Carlos, tiene 55 años. Yo no sé qué espera cuando cumpla 56, pero el caso es que ya sabemos de que pie cojea. Es algo negativo, pero no se lo vamos a tener en cuenta. Se lo hemos perdonado…de momento.