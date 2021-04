Cristina Pedroche ya no presume de votar a la izquierda: «No soy Ana Pastor para comentar lo de Madrid»

Cristina Pedroche ya no quiere saber nada de política.

La vallecana ha concedido una entrevista a El Mundo donde ha acabado siendo preguntada por la actualidad política en la Comunidad de Madrid, que celebrará elecciones el próximo 4 de mayo de 2021.

«No soy Ana Pastor«, se defiende la colaboradora de ‘Zapeando’, cuando es preguntada por esta cuestión. Y añade: «prefiero no meterme ya en estos temas porque creo que mi opinión me importa a mí y poco más»

En el pasado, la estrella de laSexta presumía de origen de barrio humilde, de votar a Izquierda Unida y a su entonces candidato, el hoy ministro de Consumo Alberto Garzón y sobre todo, aseguraba que no le gustaban los votantes del PP.

En una entrevista concedida a ‘El Mundo’ el 16 de enero de 2016, la madrileña afirma ser «muy de izquierdas», desvelando que en las entonces últimas elecciones generales votó «a Izquierda Unida» con el argumento de que «de momento a Alberto Garzón no le he visto ninguna trampa». «No es un voto perdido», se defiende.

Sobre sus polémicas palabras criticando a los votantes del PP, tuvo que matizarlas.

En una entrevista con Periodista Digital, aseguraba que:

No me pasa nada con los votantes del PP, yo tengo amigos en todas las partes del mundo. Da igual el color, no todos los votantes de PP me caen mal ni todos los que votan a Izquierda Unida, PSOE o Podemos me caen bien, de hecho, no me caen bien.

Yo critico a los que hacen cosas, a sus dirigentes. No me gusta que hayan robado a todos los españoles. Entonces lo puedo decir y el votante que ha vuelto a confiar su voto al PP en estas últimas elecciones quiero creer que es porque confían en que van a hacer una nueva política y van a cambiar y ya no van a robar… quiero creer que la gente no es tonta.