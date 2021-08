Anabel Pantoja, muñeca de pim pam pum de Sálvame, se desmorona por lo que le han hecho

Lo que no pase en Sálvame no existe en la historia de la televisión.

Si en algo son buenos los del programa principal de Mediaset es en inventarse mecanismos para estar siempre a la vanguardia de la televisión.

¿Que ha funcionado bien el documental de Rocío Carrasco? Pues hay que aprovechar tanto a la propia Rociíto como a la figura del documental. ¿Que a quién le hacemos un documental que dé juego y sin su consentimiento ni nada? Probemos con Anabel Pantoja.

La sobrina de Isabel Pantoja es, seguramente, una de las pocas que le queda a la tonadillera de su familia -dada la escasa relación que mantiene ahora con los hijos, Isa P. y Kiko-. Anabel, que acaba de recuperar a su novio Omar, de vuelta de Supervivientes, ahora se enfrenta a lo que más le molesta pero más gusta de ella en Sálvame, que se moje sobre su tía y cuente cosas del clan Pantoja. Pero esta vez, sin que lo sepa…

De modo que este 5 de agosto de 2021 le dijeron a la buena muñeca de pim pam pum que le han grabado un documental y que lo van a emitir. Anabel al desnudo. También lo podían haber llamado ‘el remate final a Anabel’, o algo así.

El drama se vino entonces. En publicidad, fuera del directo, pero con las cámaras encendidas y grabando, la sobrina de Isabel se desmoronó y de qué manera, preocupada por cómo se va a tomar su tía esto.

En el programa de Mediaset, ya saben, no entienden de piedad, así que aprovecharon este jugoso contenido:

No me fío de los programas que hacen ellos. Van a empezar a sacar cosas malas. A ver si a mí me vais a poner como Beyoncé y a mi tía como María de la O. No quiero que a ella se le haga daño conmigo. Ella puede pensar que yo el documental lo he pactado, lo he cobrado… Ha sido sin mi consentimiento ni nada. Yo no canto. Yo como, bebo, critico, lloro. No me quiero llevar mal con ella. ¡Parece que queréis que nos llevemos a matar!