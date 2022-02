Jorge Javier Vázquez estalla contra Rocío Flores: «¡Deja de tratar a tu madre como una tontita!»

Jorge Javier Vázquez estalla contra las últimas declaraciones de Rocío Flores en ‘El programa de Ana Rosa’. La hija de Antonio David Flores, asegura que nunca ha hablado con su madre, Rocío Carrasco, la influencer ha dicho que si habla «España se cae».

El presentador de ‘Sálvame’ no ha podido disimular su sorpresa con la actitud de Rocío Flores, a quien no ha dudado en responder revelando por qué Rocío Carrasco no respondió a su hermana Gloria Camila tras el durísimo ataque a Fidel Albiac.

«Deja de tratar a tu madre como una tontita», uno de los ‘dardos’ hacia Rocío Flores, “Me alucina que Rocío Flores diga que jamás le ha faltado el respeto a su madre, esto es mentira”, comenzaba a decir el presentador de ‘Sálvame’.

Jorge Javier Vázquez manda un mensaje muy claro a la nieta de Rocío Jurado, «Cuando el lunes dice para responder a Gloria Camila: «No, es que mi madre no es capaz de hablar el lunes, porque es incapaz de sentarse en una mesa y hablar las cosas en el momento». «La está tratando de absoluta mema», contextualiza enfadado el presentador.

Jorge no duda en explicar qué pasó para que Rocío Carrasco considerará la actitud de su hermana de «temeraria y equivocada».