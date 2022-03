Jorge Javier Vázquez invade el ‘Hormiguero’ con una pregunta capciosa a Pablo Motos

El pasado domingo, 27 de marzo de 2022, se celebró la gala anual de los Premios Oscar en Los Ángeles. Es la primera vez que los galardonados de la noche pasan a segundo plano y es que de lo único que se habla es de lo sucedido entre Will Smith y Chris Rock.

Tras un chiste, bastante desafortunado y sin muy buen gusto, sobre el pelo rapado de Jada Pinkett Smith, la mujer de Will Smith, el actor se levantó de su asiento, se subió al escenario y le dio un bofetón al humorista.

Este hecho sigue siendo comentado por todos tanto en redes sociales como en programas de televisión. Tal y como sucedió en el programa ‘Sálvame Limón‘ de Telecinco, que comenzó su emisión hablando sobre lo ocurrido.

A pesar de que el chiste no era apropiado dada la enfermedad de Jada, que sufre de alopecia, todos en el programa condenaron el acto y lo calificaron de «agresión» a Chris Rock. La enviada especial al evento estadounidense de Telecinco, Marisol Teso, comentó que todos los asistentes se quedaron «atónitos por lo de anoche» y que, a pesar de que fuese «un chiste feo, mal traído, la reacción de Will Smith fue desmedida y absolutamente reprochable«.

El presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, aprovechó la relación de amistad entre el actor de Hollywood y el presentador de ‘El Hormiguero’, Pablo Motos, para lanzarle un contundente mensaje.

Comenzó lanzando una pregunta, que más de uno se habrá hecho, y es si «¿deberá seguir Pablo Motos invitando a ‘El Hormiguero’ a Will Smith?«. Terminó sentenciando:

«Desconfiad de esa gente que tiene esa imagen tan modélica siempre que luego… Esa gente que sonríe siempre en pantalla y que siempre está tan comedida, en algún momento enseñan la patita. Sin embargo, los que la enseñamos aquí, pues esto es lo que hay»

A pesar de que pidió perdón a la Academia y a todos los presentes cuando subió a recoger la estatuilla a Mejor Actor por su interpretación en ‘El método Williams‘, muchos se preguntan si la Academia tomará medidas al respecto y si le retirará el premio.

La respuesta de Pablo Motos

Horas después del mensaje de Jorge Javier Vázquez, empezaba ‘El Hormiguero‘ en Antena 3.

Pablo Motos, nada más comenzar, confesó que «esta mañana me he levantado y me han llamado de radios, de televisiones para preguntarme si había hablado con él y si quería hacer declaraciones. También me han amenazado de muerte…» alegando que «parezco el representante de Will en la Tierra»

El presentador de ‘El Hormiguero’ no quiso posicionarse abiertamente a un bando u otro, pero dejó claro que «la violencia es siempre injustificable y Will Smith ha metido la pata. Seguramente el mercado de Hollywood se lo va hacer pagar muy caro».

Respecto al chiste de Chris, opinó que cuando «usas la libertad de expresión en público tienes que asumir que vas a pagar un precio, no es gratis. Eso lo sabemos todos los que estamos en esta mesa y, al expresarnos en público, hemos tenido lo nuestro».

Concluyó su declaración empatizando con Will Smith, de quien dijo que «tiene un corazón de oro y, seguramente, es el que le traicionó la noche de los Oscar. El que esté libre de meter la pata y cagarla, que tire la primera piedra«.